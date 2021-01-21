С европейскими квартирами бывшего главы Фонда капремонта будут разбираться в Воронеже

Представители бывшего руководителя регионального Фонда капитального ремонта и экс-депутата областного Совета Александра Козина решили оспорить выводы липецкого арбитража.

На 5 февраля в 19-ом арбитражном апелляционном суде в Воронеже запланировано слушание по жалобе представителей бывшего руководителя ФКР Липецкой области и экс-депутата регионального парламента Александра Козина. Проходящий процедуру банкротства Козин не согласен с выводами липецкого арбитража. Ранее арбитражный суд Липецкой области решил включить в конкурсную массу должника недвижимость, которую Александр Козин передал своей дочери.



Речь идет об участках и недвижимости в России и Евросоюзе. Должник стал оформлять договора дарения на дочь в 2015 году. Тогда на несовершеннолетнюю переписали ½ доли на трехкомнатную квартиру площадью 95 квадратных метров и ½ доли на двухкомнатную квартиру площадью 58,6 квадратных метров в болгарском приморском курортном посёлке. Кроме того, на ребенка оформили щитовой садовый домик и земельный участок в 644 квадратных метра в садовом товариществе «Мелиоратор» в Ярлуково. Эти активы липецкий арбитраж решил вернуть в конкурсную массу должника, из которой идут расчеты с кредиторами.



Банкротство Александра Козина было инициировано по заявлению ПАО «Липецккомбанка» в октябре 2018 года. Речь идет о долге в 75 млн рублей. Из первого отчета финансового управляющего стало ясно, что у Александра Козина нет недвижимости, которую можно продать в счет погашения долгов. За банкротом якобы числится только лодка с мотором.



Стоит напомнить, что по итогам сдачи деклараций о доходах депутатов областного Совета и членов их семей в 2015 году единственным парламентарием, задекларировавшим недвижимость за рубежом, был именно Александр Козин. У него и у жены по данным на 2016 год числились две квартиры в Болгарии. Как и в декларации за 2014 год, в декларации за 2015-м доход Козина оказался меньше дохода его жены. Так, если доход депутата составил 2,8 млн рублей, то доход его жены - 8,6 миллиона.



В Правобережном районном суде Липецка параллельно делу о банкротстве идет рассмотрение уголовного дела в отношении Александра Козина, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере. Следствие уверено, что Козин обманул банк на 30 млн рублей.