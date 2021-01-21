Общество

58 минут назад

Выявлен сговор на медицинских торгах в Липецкой области

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#торги #сговор
Выявлен сговор на медицинских торгах в Липецкой области

Столичная организация сбивала стартовую цену товаров до 99%.

Управление Федеральной антимонопольной службы в Липецкой области выявило сговор на серии торгов по ремонту и техническому обслуживанию медицинской техники на территории региона. Как сообщает ведомство, сговор был установлен при проверке жалоб других организаций на недобросовестную конкуренцию.


- Доказательствами наличия нарушения послужили системность поведения, отсутствие разрешительной документации для осуществления деятельности у предпринимателя, активно участвовавшего в процедурах аукционов, использование участниками торгов единой инфраструктуры: совпадение IP-адреса при подаче заявок на участие, ценовых предложений, а также при подписании контракта, и свойств файлов в составе заявок, - сообщают липецкие антимонопольщики. - Реализация сговора приводила к максимальному снижению начальных цен контрактов, в том числе более 99% с целью устранения конкурентов с товарного рынка, которые были вынуждены заключать контракты по экономически необоснованной максимально низкой цене.

УФАС по Липецкой области выдало предписания об устранении нарушения.

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#торги #сговор

Комментарии (5)

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Доктор Пилюлькин

3 минуты назад
Городской, это не медики резвятся, а чиновники! Не путай ... с пальцем!
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Артурчик

5 минут назад
Там работают одни оборотни. А что то притихли с освоением 350 миллионов рублей. Где выводы. Кто наказан?
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Кто

17 минут назад
Наказан?
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Городской

38 минут назад
Опять медучреждения с медиками резвятся,и от куда там герои берутся
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Саня

51 минуту назад
От оно чё Михалыч.
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