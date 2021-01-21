Выявлен сговор на медицинских торгах в Липецкой области

Столичная организация сбивала стартовую цену товаров до 99%.

Управление Федеральной антимонопольной службы в Липецкой области выявило сговор на серии торгов по ремонту и техническому обслуживанию медицинской техники на территории региона. Как сообщает ведомство, сговор был установлен при проверке жалоб других организаций на недобросовестную конкуренцию.- Доказательствами наличия нарушения послужили системность поведения, отсутствие разрешительной документации для осуществления деятельности у предпринимателя, активно участвовавшего в процедурах аукционов, использование участниками торгов единой инфраструктуры: совпадение IP-адреса при подаче заявок на участие, ценовых предложений, а также при подписании контракта, и свойств файлов в составе заявок, - сообщают липецкие антимонопольщики. - Реализация сговора приводила к максимальному снижению начальных цен контрактов, в том числе более 99% с целью устранения конкурентов с товарного рынка, которые были вынуждены заключать контракты по экономически необоснованной максимально низкой цене.УФАС по Липецкой области выдало предписания об устранении нарушения.