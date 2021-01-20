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27 минут назад

Россиянин пытался провезти из Бразилии более 200 животных

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Россиянин пытался провезти из Бразилии более 200 животных

Задержанным оказался биолог, который поймал этих животных сам

Россиянина задержали в аэропорту бразильского Сан-Паулу при попытке вывезти из страны более 200 животных, сообщает РЕН ТВ.

Биолог, направлявшийся в Санкт-Петербург, пытался провезти в багаже и ручной клади 50 ящериц, 50 пауков, 25 лягушек и более 100 беспозвоночных. Всех этих животных он поймал сам.

Россиянин и раньше попадал в поле зрение правоохранителей за провоз животных из Бразилии и с тех пор находился под наблюдением властей.

Мужчине будет предъявлено обвинение в контрабанде диких животных и нарушении природоохранного законодательства.
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