В России
27 минут назад
Россиянин пытался провезти из Бразилии более 200 животных
Задержанным оказался биолог, который поймал этих животных сам
Россиянина задержали в аэропорту бразильского Сан-Паулу при попытке вывезти из страны более 200 животных, сообщает РЕН ТВ.
Биолог, направлявшийся в Санкт-Петербург, пытался провезти в багаже и ручной клади 50 ящериц, 50 пауков, 25 лягушек и более 100 беспозвоночных. Всех этих животных он поймал сам.
Россиянин и раньше попадал в поле зрение правоохранителей за провоз животных из Бразилии и с тех пор находился под наблюдением властей.
Мужчине будет предъявлено обвинение в контрабанде диких животных и нарушении природоохранного законодательства.
Биолог, направлявшийся в Санкт-Петербург, пытался провезти в багаже и ручной клади 50 ящериц, 50 пауков, 25 лягушек и более 100 беспозвоночных. Всех этих животных он поймал сам.
Россиянин и раньше попадал в поле зрение правоохранителей за провоз животных из Бразилии и с тех пор находился под наблюдением властей.
Мужчине будет предъявлено обвинение в контрабанде диких животных и нарушении природоохранного законодательства.