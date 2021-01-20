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35 минут назад
Более 40 детей отравились в двух школах в Подмосковье
По факту массового отравления организована проверка
Министерство образования Московской области организовало проверку по факту отравления учеников школ в Красноармейске, передает РИАМО со ссылкой на в сообщение пресс-службы министерства.
Прокуратура Московской области начала проверку после массового отравления учеников двух школ. "По предварительным данным, в медицинские учреждения с жалобами на плохое самочувствие обратился 41 учащийся", — сообщает пресс-служба надзорного ведомства. Все дети, у которых были выявлены признаки отравления, находятся дома в удовлетворительном состоянии.
Школьники пожаловались на плохое самочувствие 19 и 20 января. У них диагностировали отравление.
В связи с массовым отравлением организован оперативный штаб. Администрация обратилась к руководителю детской поликлиники Красноармейска, а также в Роспотребнадзор и городскую прокуратуру с просьбой провести проверку.
Прокуратура Московской области начала проверку после массового отравления учеников двух школ. "По предварительным данным, в медицинские учреждения с жалобами на плохое самочувствие обратился 41 учащийся", — сообщает пресс-служба надзорного ведомства. Все дети, у которых были выявлены признаки отравления, находятся дома в удовлетворительном состоянии.
Школьники пожаловались на плохое самочувствие 19 и 20 января. У них диагностировали отравление.
В связи с массовым отравлением организован оперативный штаб. Администрация обратилась к руководителю детской поликлиники Красноармейска, а также в Роспотребнадзор и городскую прокуратуру с просьбой провести проверку.