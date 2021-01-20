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В Татарстане на ферме обнаружена крупная вспышка туберкулеза КРС
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Это крупнейшая вспышка туберкулеза крупного рогатого скота за всю историю Татарстана.
В Арском районе на ферме агрохолдинга «Ак Барс» обнаружена палочка Коха. Это одна из крупнейших в истории Татарстана вспышек туберкулеза КРС, - передает информационное агентство "Татар-информ".
Туберкулез коров в хозяйстве агрохолдинга в селе Курса-Почмак Арского района выявили еще во время осенней плановой проверки в ноябре. Проверяют скот дважды в год. Весной проверка не выявила ни одного случая. За последующие полгода оказались заражены около 4 тысяч голов КРС. Специалисты пока не смогли определить источник заражения.
Глава отдела инфекционных болезней животных и организации противоэпизоотических мероприятий Главного управления ветеринарии Кабинета Министров РТ Эмиль Шагимуллин сообщил СМИ, что сразу же после обнаружения туберкулеза были назначены меры по ликвидации заболевания. Они включают забой скота, смену пастбища, а также дезинфекцию ферм и помещений. Согласно постановлению, 3,7 тысячи голов скота, в том числе 1,4 тысячи голов дойных коров, отправят на мясо — на Елабужский мясоконсервный завод.
«После отправки всех коров на ферме в несколько этапов будет проведена дезинфекция. Только после проверки качества дезинфекции можно будет запустить новую партию скота», — рассказал Шагимуллин.
Глава агрохолдинга «Ак Барс» Шайдулла Салахов заявил, что 600 голов КРС уже вывезены на забой. Отправка производится поэтапно, в зависимости от готовности елабужского завода принять скот. Каждую неделю уходит по четыре-пять партий, отправку планируют закончить к концу лета.
Руководитель фермы затруднился назвать причину вспышки туберкулеза, отметив, что окончательное заключение предстоит сделать специалистам.
Как палочка Коха попала к коровам — пока неизвестно. Коровы могли заразиться от человека, однако Шайдулла Салахов полагает, что это не тот случай. Обнаруженная в хозяйстве «Ак Барса» инфекция — это «бычий» туберкулез, он не передается человеку. Это подтверждает и факт, что после обследования работников фермы ни у кого не оказалось положительного результата, все сотрудники здоровы.
Но какого-либо доказательства, что на ферме выявлен именно «бычий» туберкулез, ветеринары не привели. Согласно правилам, при закупке новых партий скота ветслужба должна обследовать животных и выдать справку, что они не больны. Бесспорно, что в любом случае за предприятие ответственность несет руководитель. Но здесь стоит учитывать, что Салахов в первую очередь менеджер, а за здоровье скота отвечают ветеринары. И не только ветеринары агрокомплекса, но и специалисты районного управления.
Туберкулез коров в хозяйстве агрохолдинга в селе Курса-Почмак Арского района выявили еще во время осенней плановой проверки в ноябре. Проверяют скот дважды в год. Весной проверка не выявила ни одного случая. За последующие полгода оказались заражены около 4 тысяч голов КРС. Специалисты пока не смогли определить источник заражения.
Глава отдела инфекционных болезней животных и организации противоэпизоотических мероприятий Главного управления ветеринарии Кабинета Министров РТ Эмиль Шагимуллин сообщил СМИ, что сразу же после обнаружения туберкулеза были назначены меры по ликвидации заболевания. Они включают забой скота, смену пастбища, а также дезинфекцию ферм и помещений. Согласно постановлению, 3,7 тысячи голов скота, в том числе 1,4 тысячи голов дойных коров, отправят на мясо — на Елабужский мясоконсервный завод.
«После отправки всех коров на ферме в несколько этапов будет проведена дезинфекция. Только после проверки качества дезинфекции можно будет запустить новую партию скота», — рассказал Шагимуллин.
Глава агрохолдинга «Ак Барс» Шайдулла Салахов заявил, что 600 голов КРС уже вывезены на забой. Отправка производится поэтапно, в зависимости от готовности елабужского завода принять скот. Каждую неделю уходит по четыре-пять партий, отправку планируют закончить к концу лета.
Руководитель фермы затруднился назвать причину вспышки туберкулеза, отметив, что окончательное заключение предстоит сделать специалистам.
Как палочка Коха попала к коровам — пока неизвестно. Коровы могли заразиться от человека, однако Шайдулла Салахов полагает, что это не тот случай. Обнаруженная в хозяйстве «Ак Барса» инфекция — это «бычий» туберкулез, он не передается человеку. Это подтверждает и факт, что после обследования работников фермы ни у кого не оказалось положительного результата, все сотрудники здоровы.
Но какого-либо доказательства, что на ферме выявлен именно «бычий» туберкулез, ветеринары не привели. Согласно правилам, при закупке новых партий скота ветслужба должна обследовать животных и выдать справку, что они не больны. Бесспорно, что в любом случае за предприятие ответственность несет руководитель. Но здесь стоит учитывать, что Салахов в первую очередь менеджер, а за здоровье скота отвечают ветеринары. И не только ветеринары агрокомплекса, но и специалисты районного управления.
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