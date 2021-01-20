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сегодня, 13:16

В России начнут выдавать ипотеку на деревянные дома

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В России начнут выдавать ипотеку на деревянные дома

Это поможет повысить спрос на деревянные дома

Правительство намерено сделать деревянные дома объектом ипотеки, заявила вице-премьер Виктория Абрамченко.

«Мы прорабатываем с экономическим блоком, с Центробанком соответствующие меры для того, чтобы деревянный дом был полноправным участником ипотечных кредитов»,— сказала Абрамченко.

Вице-премьер отметила, что стратегия развития лесного хозяйства предусматривает запрет на вывоз необработанной древесины из страны. Глубокую переработку организуют на территории страны. Один из пунктов реализации этой стратегии — строительство деревянных жилых домов. В вязи с этим будут приняты меры по развитию деревянного домостроения, сообщает РИА Новости.

По словам вице-премьера, в стране производством домокомплектов занимается 65 компаний, но только 3% их продукции собирается в стране. С помощью ипотеки в стране планируют увеличить потребление продукции и снизить на нее цену.
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