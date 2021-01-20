Общество
56 минут назад
Еще две улицы в Ельце стали односторонними
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Дорожные знаки уже установили, автомобилистам стоит быть внимательнее.
С 19 января на двух улицах Ельца введено одностороннее движение, сообщает городская администрация. Оно организовано на улице Лермонтова – от улицы Ленина до улицы Советской, а также на улице Пушкина – от улицы Лермонтова до улицы Маркса.
Решение об организации одностороннего движения на этих участках приняла городская комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения. Соответствующие знаки уже установлены.
Решение об организации одностороннего движения на этих участках приняла городская комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения. Соответствующие знаки уже установлены.
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