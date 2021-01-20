Общество

56 минут назад

Еще две улицы в Ельце стали односторонними

286
#дорожное движение
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Дорожные знаки уже установили, автомобилистам стоит быть внимательнее.

С 19 января на двух улицах Ельца введено одностороннее движение, сообщает городская администрация. Оно организовано на улице Лермонтова – от улицы Ленина до улицы Советской, а также на улице Пушкина – от улицы Лермонтова до улицы Маркса.

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Решение об организации одностороннего движения на этих участках приняла городская комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения. Соответствующие знаки уже установлены.
286
#дорожное движение
1

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