Липчане могут оплачивать картами проезд в 225 городских автобусах и 20 маршрутках

В первую неделю работы системы уже провели более 60 000 платежей.

225 муниципальных автобусов и 20 маршруток в Липецке уже оборудованы новой системой платежей через банковские карты, сообщили GOROD488 в управлении дорог и транспорта региона. По подсчетам специалистов только за первую неделю работы терминалов, с 11 января, было проведено свыше 60 000 транзакций.



- Оснащение автобусов новым оборудованием продолжается. На входных дверях автобусов, где уже установлена новая система размещают специальные наклейки, которые информируют липчан о доступном способе оплаты проезда. Как известно, чеков новые терминалы не выдают. Историю оплаты липчане могут отслеживать напрямую на своих мобильных устройствах, либо, при необходимости, попросить у водителя, - уточнили в управлении транспорта.



Новые терминалы поддерживают оплату не только бесконтактными банковскими картами MasterCard, VISA и МИР, но и мобильными телефонами с платежными сервисами Apple Pay, Samsung Pay и Google Pay.



- Пока система работает в тестовом режиме. Если вы заметили некорректную работу, то просим вас фиксировать №маршрута, госномер транспортного средства, где по каким-либо причинам не удалось совершить оплату, и направлять в директ инстаграма @avtobus48 либо обращаться на горячую линию 8-800-200-90-55, - уточнили в ведомстве.