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Липчане могут оплачивать картами проезд в 225 городских автобусах и 20 маршрутках

6 670
#проезд #оплата #транспорт
2
Липчане могут оплачивать картами проезд в 225 городских автобусах и 20 маршрутках

В первую неделю работы системы уже провели более 60 000 платежей.

225 муниципальных автобусов и 20 маршруток в Липецке уже оборудованы новой системой платежей через банковские карты, сообщили GOROD488 в управлении дорог и транспорта региона. По подсчетам специалистов только за первую неделю работы терминалов, с 11 января, было проведено свыше 60 000 транзакций.

- Оснащение автобусов новым оборудованием продолжается. На входных дверях автобусов, где уже установлена новая система размещают специальные наклейки, которые информируют липчан о доступном способе оплаты проезда. Как известно, чеков новые терминалы не выдают. Историю оплаты липчане могут отслеживать напрямую на своих мобильных устройствах, либо, при необходимости, попросить у водителя, - уточнили в управлении транспорта.

Новые терминалы поддерживают оплату не только бесконтактными банковскими картами MasterCard, VISA и МИР, но и мобильными телефонами с платежными сервисами Apple Pay, Samsung Pay и Google Pay.

- Пока система работает в тестовом режиме. Если вы заметили некорректную работу, то просим вас фиксировать №маршрута, госномер транспортного средства, где по каким-либо причинам не удалось совершить оплату, и направлять в директ инстаграма @avtobus48 либо обращаться на горячую линию 8-800-200-90-55, - уточнили в ведомстве.
6 670
#проезд #оплата #транспорт
2

Комментарии (6)

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Местный

4 минуты назад
НЕ ПАТРИОТ (иностранный агент), у тебя чек будет в клиентском приложении банка
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1111

7 минут назад
это конечно замечательно, НО....к примеру заходит проверка ну или не дай бог дтп, я помимо 21 рубля должен еще и трафик оплатить чтобы в банк клиент зайти а у меня к примеру 1 мб стоит 40 руб, и что? мой проезд становится дороже чем в москве? а контролеры как известно не будут ждать, нет билета - штраф, вон мужика без маски за 10 мин на 7 тыщ окрутили, а ответ один оспаривайте в суде, а это и деньги и время...удобно конечно но не продумано....это как с оплатой по qr коду...когда весь автобус одного школотятину ждет, а он то выйдет то зайдет то выйдет то зайдет, сканер у него млин не срабатывает, а я на работу опаздываю.....
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Как

22 минуты назад
Льготникам оплачивать по картам.
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НЕ ПАТРИОТ (иностранный агент)

24 минуты назад
А как же объявление: "После оплаты проезда требуйте билет у водителя. Он является вашим страховым документом"?
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))))

46 минут назад
Попросить к водителя.... Занавес))))
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Пассажир

сегодня, 09:00
Все это конечно прекрасно, но в большинстве автобусов 3** они висят, но не работают, например во всех 346..
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