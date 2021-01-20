Липчане получат бесплатные дрова благодаря … ремонту моста

В Данкове идет вырубка деревьев для обновления путепровода.

Жители Данковского района могут бесплатно получить в райцентре сушняк для растопки печей, сообщил в Instagram глава Данковского района Валерий Фалеев. Сушняк и прочая древесина – отходы строителей, приступивших к ремонту моста.- С этого понедельника при движении по городскому мосту данковчане могут видеть начавшиеся работы по подготовке площадки для строительства пешеходного перехода через реку Дон – в связи с начавшейся реконструкцией центрального городского моста. Идёт вырубка деревьев и кустарника, опиловка и автоматическое дробление древесины при помощи спецоборудования для измельчения растительных остатков. Полученная древесная масса может быть использована в садоводстве, - пишет Валерий Фалеев.Напомним, на ремонт высоководного моста, который технический устарел с 1960 года, в Липецкой области выделено 311 миллионов рублей. В ходе аукциона, который завершился в декабре, администрация заключила контракт с ООО «Уваровская передвижная механизированная колонна № 22» из Москвы. Реконструкция моста продлится 13 месяцев, завершение планируется в 2022 году.