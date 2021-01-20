Общество

24 минуты назад

Липчане получат бесплатные дрова благодаря … ремонту моста

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#ремонт #мост #древесина

В Данкове идет вырубка деревьев для обновления путепровода.

Жители Данковского района могут бесплатно получить в райцентре сушняк для растопки печей, сообщил в Instagram глава Данковского района Валерий Фалеев. Сушняк и прочая древесина – отходы строителей, приступивших к ремонту моста.

- С этого понедельника при движении по городскому мосту данковчане могут видеть начавшиеся работы по подготовке площадки для строительства пешеходного перехода через реку Дон – в связи с начавшейся реконструкцией центрального городского моста. Идёт вырубка деревьев и кустарника, опиловка и автоматическое дробление древесины при помощи спецоборудования для измельчения растительных остатков. Полученная древесная масса может быть использована в садоводстве, - пишет Валерий Фалеев.

Напомним, на ремонт высоководного моста, который технический устарел с 1960 года, в Липецкой области выделено 311 миллионов рублей. В ходе аукциона, который завершился в декабре, администрация заключила контракт с ООО «Уваровская передвижная механизированная колонна № 22» из Москвы. Реконструкция моста продлится 13 месяцев, завершение планируется в 2022 году.

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#ремонт #мост #древесина

Комментарии (4)

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автомеханик

6 минут назад
(Сушняк и прочая древесина – отходы строителей) С барского плеча!
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пенсионерки без удобств

8 минут назад
Какое счастье,что бог нам послал такого главу.Какой широкий жест,получит бесплатно палки,которые итак выкинут на свалку или сожгут.Мы пенсионерки всегда ведем инстаграм и следим за всем происходящим.
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ха-ха

13 минут назад
Глава решил "выручить"подрядчика,чтобы тот сэкономил на вывозе древесины.
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Интересно,

14 минут назад
Зачем людям дрова? Ведь Газпром - национальное достояние! Газ уже есть у всех, даже в собачьих будках, коль его раздают направо и налево в другие страны.
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