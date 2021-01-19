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В Белгородской области 16-летний подросток умер в гараже

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#гибель подростка

В Губкинском городском округе в гараже обнаружено тело 16-летнего парня.

Следственный отдел города Губкин СУ СК РФ по Белгородской области проводит доследственную проверку по факту гибели в Губкинском городском округе 16-летнего подростка, - сообщается на официальном сайте регионального ведомства.

Тело учащегося колледжа нашли 17 января 2021 года в автомобиле в гаражном кооперативе в посёлке Троицкий Губкинского городского округа.

Известно, что, по предварительным данным, 16 января подросток со своим другом распивали спиртные напитки в гараже и уснули в автомобиле. Утром 17 января приятель ушел домой и сообщил родным, что в гараже в машине спит его 16-летний знакомый. По прибытии на место было обнаружено тело подростка. Насильственных признаков смерти несовершеннолетнего не установлено.

Сейчас проводятся неотложные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В ближайшее время судебная экспертиза установит причину смерти студента.

160
#гибель подростка

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