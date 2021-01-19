В России
сегодня, 12:45
Российские банки стали реже давать кредиты
В прошлом году российские банки одобрили 33,9% поданных заявок на розничные кредиты.
Только около 34% на розничные кредиты одобрили в прошлом году российские банки, - утверждает статистика Национального бюро кредитных историй (НБКИ), на которую ссылается РБК.
По сравнению с предыдущим годом доля удовлетворенных обращений упала на 3 п. п. и обновила трехлетний минимум.
Российские банки ужесточили кредитную политику не во всех сегментах. Самый заметный рост отказов затронул автокредитование: банки отклонили 62% заявок на ссуды против 56,5% в 2019 году. Уровень одобрения необеспеченных кредитов и кредитных карт тоже упал — до 31,2%. Лояльнее всего банки были к ипотечным заемщикам: они удовлетворили 71,3% обращений за ссудами на жилье, это даже больше, чем в предыдущие годы.
По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, это связано со снижением ставок по ипотечным займам. А льготная ипотечная госпрограмма для новостроек стимулировала выход на рынок в основном платежеспособных заемщиков, - полагает он.
Финансовые организации в первый год пандемии коронавируса стали более настороженно подходить к заемщикам. У многих упали доходы, кто-то и вообще потерял работу. Как считает старший аналитик рейтингового агентства НКР Егор Лопатин, потенциально хороших заемщиков стало меньше, - пишет "Российская газета".
Однако эксперты полагают, что пандемия - не единственный фактор, повлиявший на политику кредиторов.
Уровень одобрения кредитных заявок постепенно снижается уже более двух лет из-за мер Банка России. Ведь с 1 октября 2019 года российские финансовые и микрофинансовые организации были обязаны кредитовать клиентов с учетом показателя их долговой нагрузки по методологии Центробанка РФ.
Российские банки признают, что пересматривали модели оценки заемщиков в кризис, стараясь отбирать наиболее платежеспособных клиентов. Во внимание принималась в том числе сфера занятости человека - работает ли потенциальный заемщик в отрасли, пострадавшей от пандемии коронавируса.
Весной прошлого года власти столицы и других российских регионов начали вводить ограничительные меры в связи с карантином: рекомендовали бизнесу перевести как можно больше сотрудников на дистанционную работу, запретили проведение массовых мероприятий, продлили весенние школьные каникулы. В апреле прошлого года в России действовал режим нерабочих дней для значительной части организаций, ограничения начали постепенно сниматься после майских праздников по решениям региональных властей. «В первую очередь снижение уровней одобрения связано с противоэпидемическими мероприятиями. Именно этот фактор явился первопричиной всех последующих изменений банками кредитной политики во втором квартале», — подчеркивает гендиректор БКИ «Эквифакс» Олег Лагуткин.
В 2021 году динамика может сохраниться, - считают аналитики. В розничных сегментах процент одобрения продолжит зависеть от уровня кредитного риска. К примеру, в ипотеке он будет максимальным, а в необеспеченных сегментах - минимальным.
По сравнению с предыдущим годом доля удовлетворенных обращений упала на 3 п. п. и обновила трехлетний минимум.
Российские банки ужесточили кредитную политику не во всех сегментах. Самый заметный рост отказов затронул автокредитование: банки отклонили 62% заявок на ссуды против 56,5% в 2019 году. Уровень одобрения необеспеченных кредитов и кредитных карт тоже упал — до 31,2%. Лояльнее всего банки были к ипотечным заемщикам: они удовлетворили 71,3% обращений за ссудами на жилье, это даже больше, чем в предыдущие годы.
По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, это связано со снижением ставок по ипотечным займам. А льготная ипотечная госпрограмма для новостроек стимулировала выход на рынок в основном платежеспособных заемщиков, - полагает он.
Финансовые организации в первый год пандемии коронавируса стали более настороженно подходить к заемщикам. У многих упали доходы, кто-то и вообще потерял работу. Как считает старший аналитик рейтингового агентства НКР Егор Лопатин, потенциально хороших заемщиков стало меньше, - пишет "Российская газета".
Однако эксперты полагают, что пандемия - не единственный фактор, повлиявший на политику кредиторов.
Уровень одобрения кредитных заявок постепенно снижается уже более двух лет из-за мер Банка России. Ведь с 1 октября 2019 года российские финансовые и микрофинансовые организации были обязаны кредитовать клиентов с учетом показателя их долговой нагрузки по методологии Центробанка РФ.
Российские банки признают, что пересматривали модели оценки заемщиков в кризис, стараясь отбирать наиболее платежеспособных клиентов. Во внимание принималась в том числе сфера занятости человека - работает ли потенциальный заемщик в отрасли, пострадавшей от пандемии коронавируса.
Весной прошлого года власти столицы и других российских регионов начали вводить ограничительные меры в связи с карантином: рекомендовали бизнесу перевести как можно больше сотрудников на дистанционную работу, запретили проведение массовых мероприятий, продлили весенние школьные каникулы. В апреле прошлого года в России действовал режим нерабочих дней для значительной части организаций, ограничения начали постепенно сниматься после майских праздников по решениям региональных властей. «В первую очередь снижение уровней одобрения связано с противоэпидемическими мероприятиями. Именно этот фактор явился первопричиной всех последующих изменений банками кредитной политики во втором квартале», — подчеркивает гендиректор БКИ «Эквифакс» Олег Лагуткин.
В 2021 году динамика может сохраниться, - считают аналитики. В розничных сегментах процент одобрения продолжит зависеть от уровня кредитного риска. К примеру, в ипотеке он будет максимальным, а в необеспеченных сегментах - минимальным.