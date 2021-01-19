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Навального арестовали до 15 февраля
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Суд арестовал на 30 суток Алексея Навального, задержанного накануне после прилета в Россию из Германии.
Судья Химкинского городского суда заключила оппозиционера Алексея Навального под стражу на 30 суток, до 15 февраля 2021 года, - написал в Twitter его адвокат Вадим Кобзев.
17 января Навального привезли из аэропорта "Шереметьево" после задержания сразу по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением.
Выездное заседание суда проходило в отделе полиции в Химках. Выездной формат заседания суда в МВД объяснили тем, что у политика не было результатов теста на коронавирус.
"Снаружи слышны крики "Леша, мы с тобой!". Навальный просит передать всем большое спасибо. Это ровно то, что он хочет сейчас слышать", - чуть позже написал на своей странице защитник блогера о словах поддержки.
Алексей Навальный будет ожидать в СИЗО заседания, на котором решат, будет ли его условный срок заменен реальным. Оно запланировано на 29 января в Симоновском суде Москвы.
Об аресте Навального попросили правоохранители. Как разъясняли в столичном управлении ФСИН, блогер находится на учете и обязан не реже двух раз в месяц приходить на регистрацию. Но в минувшем году он "систематически и неоднократно" нарушал условия испытательного срока и не явился на регистрацию как минимум шесть раз. УФСИН учитывало, что он лечился в берлинской клинике, но Навальный не явился и после выписки, - передает РИА Новости.
По данным ФСИН, спустя месяц он уведомил, что восстанавливает здоровье в отеле в Германии, однако подтверждение лечения не предоставил, а сам факт прохождения восстановительных процедур не может служить основанием для неявки. Так как во ФСИН с сентября не знали о местонахождении Навального, то в ноябре ведомство начало розыскные мероприятия, а 29 декабря его объявили в розыск. Во ФСИН отметили, что были обязаны "предпринять все действия по задержанию нарушителя <…> до решения суда о замене условного срока на реальный".
Главный редактор общественно-политического журнала The New Times Евгения Альбац рассказала "Дождю", что, по ее мнению, в данной ситуации остается делать Навальному и его сторонникам.
По ее словам, самое главное, что сейчас должен сделать оппозиционер, во-первых, это остаться живым, во-вторых, сохранить здоровье в тюрьме, его команда должна продолжать делать расследования, а его адвокаты должны сделать все, чтобы 2 февраля блогера отпустили. На вопрос, кто должен сохранить жизнь и здоровое Навального в тюрьме и стать его гарантом безопасности, Альбац ответила, что это наш президент Владимир Владимирович Путин, он гарант прав и свобод".
У Алексея Навального есть две условные судимости. Первая, по делу "Кировлеса", связана с растратой более 16 миллионов рублей; вторая, по делу "Ив Роше", — с хищением свыше 30 миллионов рублей. Виновным он себя не признает, а свое преследование называет политически мотивированным.
17 января Навального привезли из аэропорта "Шереметьево" после задержания сразу по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением.
Выездное заседание суда проходило в отделе полиции в Химках. Выездной формат заседания суда в МВД объяснили тем, что у политика не было результатов теста на коронавирус.
"Снаружи слышны крики "Леша, мы с тобой!". Навальный просит передать всем большое спасибо. Это ровно то, что он хочет сейчас слышать", - чуть позже написал на своей странице защитник блогера о словах поддержки.
Алексей Навальный будет ожидать в СИЗО заседания, на котором решат, будет ли его условный срок заменен реальным. Оно запланировано на 29 января в Симоновском суде Москвы.
Об аресте Навального попросили правоохранители. Как разъясняли в столичном управлении ФСИН, блогер находится на учете и обязан не реже двух раз в месяц приходить на регистрацию. Но в минувшем году он "систематически и неоднократно" нарушал условия испытательного срока и не явился на регистрацию как минимум шесть раз. УФСИН учитывало, что он лечился в берлинской клинике, но Навальный не явился и после выписки, - передает РИА Новости.
По данным ФСИН, спустя месяц он уведомил, что восстанавливает здоровье в отеле в Германии, однако подтверждение лечения не предоставил, а сам факт прохождения восстановительных процедур не может служить основанием для неявки. Так как во ФСИН с сентября не знали о местонахождении Навального, то в ноябре ведомство начало розыскные мероприятия, а 29 декабря его объявили в розыск. Во ФСИН отметили, что были обязаны "предпринять все действия по задержанию нарушителя <…> до решения суда о замене условного срока на реальный".
Главный редактор общественно-политического журнала The New Times Евгения Альбац рассказала "Дождю", что, по ее мнению, в данной ситуации остается делать Навальному и его сторонникам.
По ее словам, самое главное, что сейчас должен сделать оппозиционер, во-первых, это остаться живым, во-вторых, сохранить здоровье в тюрьме, его команда должна продолжать делать расследования, а его адвокаты должны сделать все, чтобы 2 февраля блогера отпустили. На вопрос, кто должен сохранить жизнь и здоровое Навального в тюрьме и стать его гарантом безопасности, Альбац ответила, что это наш президент Владимир Владимирович Путин, он гарант прав и свобод".
У Алексея Навального есть две условные судимости. Первая, по делу "Кировлеса", связана с растратой более 16 миллионов рублей; вторая, по делу "Ив Роше", — с хищением свыше 30 миллионов рублей. Виновным он себя не признает, а свое преследование называет политически мотивированным.
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