В России
32 минуты назад
ВОЗ допустила вероятность превращения коронавируса в сезонную болезнь
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Превращение коронавируса в сезонную болезнь зависит от эффективности вакцинации.
Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) оценили способность коронавируса стать сезонной инфекцией, - заявила в интервью "Российской газете" представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.
"Предпосылки есть, но для однозначного ответа надо понаблюдать несколько сезонов. Чтобы рассмотреть возможность устранения или искоренения COVID-19, надо посмотреть, как долго вакцины обеспечивают иммунитет и насколько эффективны программы вакцинации для достижения высокого иммунитета, - рассказала представитель ВОЗ. - Но даже наличие высокоэффективной вакцины не гарантирует, что мы сможем полностью уничтожить или искоренить вирус. Вероятный сценарий в контексте эффективной глобальной программы вакцинации состоит в том, что в будущем вирус станет эндемическим вирусом с низким уровнем угрозы".
Также Вуйнович рассказала, что в ВОЗ пока нет единого мнения, как будет развиваться ситуация с заболеваемостью COVID-19 в 2021 году. По ее словам, есть вероятность, что пандемия пойдет на спад благодаря вакцинированию.
Насчет повторного заболевания коронавирусом в ВОЗ сообщили, что ответить на этот вопрос трудно, ведь изначально могли быть ошибки диагностики. "...нужны сертифицированные референс-тесты и повторные исследования. Пока трудно говорить о статистике повторных заболеваний".
"Предпосылки есть, но для однозначного ответа надо понаблюдать несколько сезонов. Чтобы рассмотреть возможность устранения или искоренения COVID-19, надо посмотреть, как долго вакцины обеспечивают иммунитет и насколько эффективны программы вакцинации для достижения высокого иммунитета, - рассказала представитель ВОЗ. - Но даже наличие высокоэффективной вакцины не гарантирует, что мы сможем полностью уничтожить или искоренить вирус. Вероятный сценарий в контексте эффективной глобальной программы вакцинации состоит в том, что в будущем вирус станет эндемическим вирусом с низким уровнем угрозы".
Также Вуйнович рассказала, что в ВОЗ пока нет единого мнения, как будет развиваться ситуация с заболеваемостью COVID-19 в 2021 году. По ее словам, есть вероятность, что пандемия пойдет на спад благодаря вакцинированию.
Насчет повторного заболевания коронавирусом в ВОЗ сообщили, что ответить на этот вопрос трудно, ведь изначально могли быть ошибки диагностики. "...нужны сертифицированные референс-тесты и повторные исследования. Пока трудно говорить о статистике повторных заболеваний".
59