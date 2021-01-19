Общество

31 минуту назад

Продавец и бармен работали без масок

2 389
Продавец и бармен работали без масок

В Данковском районе многие руководители торговых объектов не знают о существовании антикоронавирусных мер.

Как сообщает управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области, вчера в Данковском районе было обследовано более 10 торговых объектов, и многие руководители торговых объектов и не знают о существовании «каких-то правил» в условиях пандемии.

В отношении одного общества с ограниченной ответственностью и одного предпринимателя возбуждены дела об административных правонарушениях по ст. 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения».

- Сотрудниками управления установлено полное несоблюдение правил поведения в их торговых объектах: продавец, бармен без медицинских масок, социальное дистанцирование не соблюдается, защитных экранов в кассовой зоне нет и так далее, - отмечают в управлении потребрынка.

В управлении потребрынка напоминают, что сумма штрафа за нарушение установленных антикоррозионных правил работы колеблется от 10 тысяч рублей для должностных лиц до 300 тысяч рублей для юридических лиц.

Фото - liptorg-cp.ru
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Комментарии (2)

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сонный пожарник

10 минут назад
а вот мы хорошо об этом знаем и даже в маске прожгли дырку для дуды с махрой и от безделья прокурили весь семейный бюджет ,а от никотина опухли все ухи -спасите нас людиииии
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А доки есть?

22 минуты назад
Видео-фото бездельниками производилось?Как докажут?
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