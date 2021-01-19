Общество
31 минуту назад
Продавец и бармен работали без масок
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В Данковском районе многие руководители торговых объектов не знают о существовании антикоронавирусных мер.
Как сообщает управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области, вчера в Данковском районе было обследовано более 10 торговых объектов, и многие руководители торговых объектов и не знают о существовании «каких-то правил» в условиях пандемии.
В отношении одного общества с ограниченной ответственностью и одного предпринимателя возбуждены дела об административных правонарушениях по ст. 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения».
- Сотрудниками управления установлено полное несоблюдение правил поведения в их торговых объектах: продавец, бармен без медицинских масок, социальное дистанцирование не соблюдается, защитных экранов в кассовой зоне нет и так далее, - отмечают в управлении потребрынка.
В отношении одного общества с ограниченной ответственностью и одного предпринимателя возбуждены дела об административных правонарушениях по ст. 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения».
- Сотрудниками управления установлено полное несоблюдение правил поведения в их торговых объектах: продавец, бармен без медицинских масок, социальное дистанцирование не соблюдается, защитных экранов в кассовой зоне нет и так далее, - отмечают в управлении потребрынка.
В управлении потребрынка напоминают, что сумма штрафа за нарушение установленных антикоррозионных правил работы колеблется от 10 тысяч рублей для должностных лиц до 300 тысяч рублей для юридических лиц.
Фото - liptorg-cp.ru
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сонный пожарник
А доки есть?