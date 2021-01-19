Продавец и бармен работали без масок

В Данковском районе многие руководители торговых объектов не знают о существовании антикоронавирусных мер.

В управлении потребрынка напоминают, что сумма штрафа за нарушение установленных антикоррозионных правил работы колеблется от 10 тысяч рублей для должностных лиц до 300 тысяч рублей для юридических лиц.







Как сообщает управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области, вчера в Данковском районе было обследовано более 10 торговых объектов, и многие руководители торговых объектов и не знают о существовании «каких-то правил» в условиях пандемии.В отношении одного общества с ограниченной ответственностью и одного предпринимателя возбуждены дела об административных правонарушениях по ст. 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения».- Сотрудниками управления установлено полное несоблюдение правил поведения в их торговых объектах: продавец, бармен без медицинских масок, социальное дистанцирование не соблюдается, защитных экранов в кассовой зоне нет и так далее, - отмечают в управлении потребрынка.