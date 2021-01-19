Общество

16 минут назад

Липчане жалуются на качество пищевых продуктов и нарушение условий проживания в жилых помещениях

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#Роспотребнадзор
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Липчане жалуются на качество пищевых продуктов и нарушение условий проживания в жилых помещениях

Количество обращений в Роспотребнадзор в прошлом году увеличилось.

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Липецкой области, за 2020 год туда поступило 5228 обращений, что на 4,4% выше уровня прошлого года.

По результатам рассмотрения в 69% даны разъяснения, 29% обращений не входили в компетенцию управления и направлены для рассмотрения по подведомственности, 2% стали основанием для проведения надзорных мероприятий.

64% обращений составили жалобы по вопросам обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, основная доля, которых приходится на вопросы о качестве пищевых продуктов, нарушения условий проживания в жилых помещениях, эксплуатации производственных, общественных помещений, зданий, сооружений, оборудования.

На 12% уменьшилось количество обращений по вопросам защиты прав потребителей. Чаще всего такие обращения касались нарушений правил продажи непродовольственных товаров, а так же некачественное выполнение работ, оказание услуг.

Наиболее частыми являются жалобы на качество услуг ЖКХ, связи, нарушения деятельности на финансовом рынке и бытовом обслуживании населения.
198
#Роспотребнадзор
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