Липчане жалуются на качество пищевых продуктов и нарушение условий проживания в жилых помещениях

Количество обращений в Роспотребнадзор в прошлом году увеличилось.

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Липецкой области, за 2020 год туда поступило 5228 обращений, что на 4,4% выше уровня прошлого года.



По результатам рассмотрения в 69% даны разъяснения, 29% обращений не входили в компетенцию управления и направлены для рассмотрения по подведомственности, 2% стали основанием для проведения надзорных мероприятий.



64% обращений составили жалобы по вопросам обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, основная доля, которых приходится на вопросы о качестве пищевых продуктов, нарушения условий проживания в жилых помещениях, эксплуатации производственных, общественных помещений, зданий, сооружений, оборудования.



На 12% уменьшилось количество обращений по вопросам защиты прав потребителей. Чаще всего такие обращения касались нарушений правил продажи непродовольственных товаров, а так же некачественное выполнение работ, оказание услуг.



Наиболее частыми являются жалобы на качество услуг ЖКХ, связи, нарушения деятельности на финансовом рынке и бытовом обслуживании населения.