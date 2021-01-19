43 минуты назад
Липчане на пенсии хотят хорошо питаться
Более 90% россиян в возрасте 45–60 лет приоритетными для достойного заслуженного отдыха назвали собственное жилье, качественную медицину, полноценное питание и возможность заниматься любимым делом или спортом.
По мнению граждан, у которых пенсия не за горами, на все эти блага им будет достаточно 45,6 тыс. рублей в месяц. А вот «Что нужно для благополучной пенсии?» - 98% ответили, что: нужно собственное жилье, 96% - полноценное питание не только дома, но и в кафе и ресторанах, 96% -возможность заниматься спортом или другим хобби, 95% - современную бытовую технику, доступ к культурным ценностям (театрам, выставкам, книгам и т.д., 90% - возможность самостоятельно организовывать свою жизнь.
В Липецке первое место в рейтинге пенсионных благ занимает качественное питание.
Как хочешь так и существуй.
Ольга
данковчанин
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Пипецк
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дед