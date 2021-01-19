Общество

43 минуты назад

Липчане на пенсии хотят хорошо питаться

7 463
#опрос #
Липчане на пенсии хотят хорошо питаться

Более 90% россиян в возрасте 45–60 лет приоритетными для достойного заслуженного отдыха назвали собственное жилье, качественную медицину, полноценное питание и возможность заниматься любимым делом или спортом. 

Такие данные опроса жителей городов с населением более 500 тысяч публикуют «Известия»

По мнению граждан, у которых пенсия не за горами, на все эти блага им будет достаточно 45,6 тыс. рублей в месяц. А вот «Что нужно для благополучной пенсии?» - 98% ответили, что:  нужно собственное жилье, 96% - полноценное питание не только дома, но и в кафе и ресторанах,  96% -возможность заниматься спортом или другим хобби, 95% - современную бытовую технику, доступ к культурным ценностям (театрам, выставкам, книгам и т.д., 90% - возможность самостоятельно организовывать свою жизнь.

В Липецке первое место в рейтинге пенсионных благ занимает качественное питание.

7 463
#опрос #

Комментарии (7)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Как хочешь так и существуй.

9 минут назад
Отдав из 15 тысяч получаемой пенсии 7,5-8т только за коммуналку и где же здесь хорошо по питаешься? А ведь у большинства и этих 15т нет пенсий, да и льготы с выплатами не получают. Зато добавили 6,3%. А это где-то 630 рублей .
ответить

Ольга

23 минуты назад
А еще, чтобы пенсионерам было опять 25 лет!
ответить

данковчанин

24 минуты назад
....мечты, которые и останутся для большинства мечтами....
ответить

МестныйЯ

24 минуты назад
"...на все эти блага им будет достаточно 45,6 тыс. рублей в месяц" - хрен вам, мечтатели, да по всей морде.Не было у простых людей таких пенсий и не будет - мы ж не трудяги-депутаты!
ответить

Пипецк

29 минут назад
В связи с плохой обстановкой в Липецке, люди экономят, недоедают, овощи неукипишь. Власти заботятся лиш о своих бизнесах.
ответить

Гость

36 минут назад
Фантазеры!
ответить

дед

38 минут назад
Все давно знают,что пенсионеры недоедают,экономят на всем.Все благодаря олигархам и партии большинства.В СССР такого не было.
ответить

Еще в рубрике

Липчане жалуются на качество пищевых продуктов и нарушение условий проживания в жилых помещениях
#Роспотребнадзор
Липчане жалуются на качество пищевых продуктов и нарушение условий проживания в жилых помещениях

12 минут назад

Общество
Чуть меньше полутора тысяч человек пришли к крещенским купелям
#крещение
Чуть меньше полутора тысяч человек пришли к крещенским купелям

26 минут назад

Общество
Более 1 200 ельчан записались на прививку от COVID-19
#вакцина #коронавирус
3
Более 1 200 ельчан записались на прививку от COVID-19

53 минуты назад

Общество
Липецк в новогодние праздники был популярен у приезжих
#туризм #гостиницы
3
Липецк в новогодние праздники был популярен у приезжих

55 минут назад

Общество
Мороз по коже: видео с крещенских купаний
#соцсети #крещенские купания
6
Мороз по коже: видео с крещенских купаний

сегодня, 08:47

Общество
Крещенские купания в Липецке (ФОТО)
#крещение
10
Крещенские купания в Липецке (ФОТО)

сегодня, 08:06

Общество