Общество

57 минут назад

Более 1 200 ельчан записались на прививку от COVID-19

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#вакцина #коронавирус
Более 1 200 ельчан записались на прививку от COVID-19

Вакцины вчера начали развозить по поликлиникам региона.

Более 1200 ельчан записались прививку от коронавируса, сообщил глава администрации Ельца Евгений Боровских в своем Instagram. Елецкий мэр указал, что вакцинация горожан начнется в ближайшее время, так как препарат уже поступил в Липецкую область.

Евгений Боровских ратует за вакцинацию от COVID-19. В качестве аргументов за прививку он указал несколько причин: необходимость формирования коллективного иммунитета, отсутствие негативной реакции на препарат у уже привитых липецких медиков, добровольность бесплатной вакцинации. Ельчане могут записаться на прививку по телефонам 8 (47467) 2-22-49 (ГУЗ "Елецкая городская больница 1 им. Н. А. Семашко") и 8(920) 504-46-81 (ГУЗ "Елецкая городская больница 2"), а также через ЕДС по телефону 8-800-450-48-48. Кроме того, записаться на вакцинацию можно при очном посещении городских поликлиник.

Напомним, по последним данным на прививку от COVID-19 записались свыше 9 000 жителей региона. Липецкая область получила 16 000 доз вакцины «Спутник-V». До конца февраля медики ждут поступления в регион еще 50 000 доз вакцины.
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#вакцина #коронавирус

Комментарии (3)

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Бюджетник

45 минут назад
Мы не хотели, нас опять заставили!
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цирк

47 минут назад
лучше бы этот елецкий,, мер,, рассказал как он им оказался, а уж потом давал советы -,,настрадамус,,-145 процентов
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мда

48 минут назад
По предварительным данным Росстата численность постоянного населения Липецкой области на 1 января 2020 года составила 1 139,5 тыс. человек, из которых 736,6 тыс. человек (64,6 %) – городские и 402,9 тыс. человек (35,4 %) – сельские жители. ахахаха уколится 0.10% кому подарить свою?
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