Общество
57 минут назад
Более 1 200 ельчан записались на прививку от COVID-19
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Вакцины вчера начали развозить по поликлиникам региона.
Более 1200 ельчан записались прививку от коронавируса, сообщил глава администрации Ельца Евгений Боровских в своем Instagram. Елецкий мэр указал, что вакцинация горожан начнется в ближайшее время, так как препарат уже поступил в Липецкую область.
Евгений Боровских ратует за вакцинацию от COVID-19. В качестве аргументов за прививку он указал несколько причин: необходимость формирования коллективного иммунитета, отсутствие негативной реакции на препарат у уже привитых липецких медиков, добровольность бесплатной вакцинации. Ельчане могут записаться на прививку по телефонам 8 (47467) 2-22-49 (ГУЗ "Елецкая городская больница 1 им. Н. А. Семашко") и 8(920) 504-46-81 (ГУЗ "Елецкая городская больница 2"), а также через ЕДС по телефону 8-800-450-48-48. Кроме того, записаться на вакцинацию можно при очном посещении городских поликлиник.
Напомним, по последним данным на прививку от COVID-19 записались свыше 9 000 жителей региона. Липецкая область получила 16 000 доз вакцины «Спутник-V». До конца февраля медики ждут поступления в регион еще 50 000 доз вакцины.
Евгений Боровских ратует за вакцинацию от COVID-19. В качестве аргументов за прививку он указал несколько причин: необходимость формирования коллективного иммунитета, отсутствие негативной реакции на препарат у уже привитых липецких медиков, добровольность бесплатной вакцинации. Ельчане могут записаться на прививку по телефонам 8 (47467) 2-22-49 (ГУЗ "Елецкая городская больница 1 им. Н. А. Семашко") и 8(920) 504-46-81 (ГУЗ "Елецкая городская больница 2"), а также через ЕДС по телефону 8-800-450-48-48. Кроме того, записаться на вакцинацию можно при очном посещении городских поликлиник.
Напомним, по последним данным на прививку от COVID-19 записались свыше 9 000 жителей региона. Липецкая область получила 16 000 доз вакцины «Спутник-V». До конца февраля медики ждут поступления в регион еще 50 000 доз вакцины.
3 195
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