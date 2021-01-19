Мороз по коже: видео с крещенских купаний

Похолодание не остановило желающих окунуться в проруби.

Как и водится, на Крещение ударили морозы. Прошлой ночью, как прогнозировали синоптики, температура воздуха в регионе опустилась ниже 25 градусов мороза. Но это не остановило тех, кто решил окунуться в прорубь на крещенские купания. Липчане этой ночью пришли на Центральный пляж к иордани, купания прошли и на источнике в Задонске. Свои фото и видеоотчеты участники омовения разместили в Instagram.