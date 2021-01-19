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сегодня, 08:47

Мороз по коже: видео с крещенских купаний

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#соцсети #крещенские купания
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Похолодание не остановило желающих окунуться в проруби.

Как и водится, на Крещение ударили морозы. Прошлой ночью, как прогнозировали синоптики, температура воздуха в регионе опустилась ниже 25 градусов мороза. Но это не остановило тех, кто решил окунуться в прорубь на крещенские купания. Липчане этой ночью пришли на Центральный пляж к иордани, купания прошли и на источнике в Задонске. Свои фото и видеоотчеты участники омовения разместили в Instagram.



















6 1725
#соцсети #крещенские купания
2

Комментарии (6)

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избиратель с Елецкого

7 минут назад
А где же Трохименко? Выходит струсил единорос((
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Анна

11 минут назад
Даже смотреть эмоции переполняют. Какие молодцы.
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Плюсую

17 минут назад
«@, согласен
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Пипецк

24 минуты назад
Сказали что купание в прорубе не проваславный обряд, а просто традиция, вобщем понты сплошные.
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Я

41 минуту назад
«@, согласен !!!
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«@

сегодня, 08:55
Господи.. сколько же идиотов грешных
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