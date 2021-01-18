На Заводской площади хотят снести три павильона

Мэрия обратилась в арбитражный суд.

Администрация города Липецка обратилась в арбитражный суд с исковым заявлением к двум индивидуальным предпринимателям - владельцам торгового комплекса «Ивушка» о признании незаконным размещение нескольких торговых объектов на площади Заводская и требованием демонтировать эти объекты. 19 января состоится предварительное заседание по делу.



Ещё в 2005 году одному из этих предпринимателей предоставили в аренду земельный участок площадью 574 квадратных метра, а в 2007 году - разрешение на строительство торгового комплекса под магазин и кафе-бар на площади Заводской. В июне 2008 года торговый комплекс «Ивушка» был введен в эксплуатацию.



Но в прошлом году в ходе проведения работ по благоустройству площади Заводской помимо разрешенного торгового центра там обнаружили целый комплекс павильонов, которые не были предусмотрены проектной документацией.



Как пояснили в пресс-службе Арбитражного суда Липецкой области, к торговому комплексу сзади и с правой стороны были пристроены несколько павильонов, которые теперь мэрия требует снести. Причём оказалось, что занявшие лишнюю площадь павильоны частично стоят на инженерных сетях, частично — на пешеходных дорожках. Последнее даже вынуждает покупателей выходить на проезжую часть и рисковать жизнью и здоровьем.



- Планируется снос трех объектов, которые находятся в районе торгового центра «Ивушка» и установлены с нарушением градостроительных норм и правил, снос будет осуществляться по решению суда, - сообщили GOROD48 в пресс-службе администрации Липецка. - Это павильон одного из сотовых операторов и два торговых павильона, внутри которых находятся шашлычная, а также ряд небольших магазинов, среди которых хозтовары и кондитерские изделия.