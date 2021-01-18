Строителя изолятора временного содержания от судимости спасла... смерть

Его подельник приговорен к четырем годам лишения свободы условно.

Правобережным районным судом Липецка вынесен приговор по уголовному делу руководителя и прораба ООО «Монолит», обвинявшихся в мошенничестве в крупном размере (ч.4 ст. 159 УК РФ) - по данным следствия, Андрей Клещин и Виталий Жидков похитили 11 975 949 рублей при строительстве ИВС для ОМВД РФ по Ельцу.



По данным следствия, руководитель ООО «Монолит» Андрей Клещин и его помощник Виталий Жидков, фактически выполнявший функции прораба, внесли ложные сведения в акты приемки работ об их стоимости, существенно завысив расценки. Обвиняемые действовали в рамках государственного контракта на сумму 277 миллионов рублей. Завышение стоимости стройматериалов и работ были выявлены в ходе ревизии сотрудниками МВД России. Материалы о неправомерных действиях руководителя подрядной организации были позже направлены в следственные органы.



В рамках расследования уголовного дела вину в совершении мошенничества фигуранты не признали, выдвинув свою версию произошедшего. Вместе с тем их доводы следствие расценило как попытку избежать уголовной ответственности. Прокуратура признала собранные доказательства достаточными и направила дело в суд.



- Приговором суда подсудимые признаны виновными по части четвертой статьи 159 УК РФ. Виталию Жидкову назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно. Уголовное дело в отношении Андрея Клещина прекращено: он освобожден от уголовной ответственности в связи с его смертью, - сообщили GOROD48 в пресс-службе прокуратуры области.