Происшествия

сегодня, 12:35

Строителя изолятора временного содержания от судимости спасла... смерть

11 2212
#афера
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Строителя изолятора временного содержания от судимости спасла... смерть

Его подельник приговорен к четырем годам лишения свободы условно.

Правобережным районным судом Липецка вынесен приговор по уголовному делу руководителя и прораба ООО «Монолит», обвинявшихся в мошенничестве в крупном размере (ч.4 ст. 159 УК РФ) - по данным следствия, Андрей Клещин и Виталий Жидков похитили 11 975 949 рублей при строительстве ИВС для ОМВД РФ по Ельцу.

По данным следствия, руководитель ООО «Монолит» Андрей Клещин и его помощник Виталий Жидков, фактически выполнявший функции прораба, внесли ложные сведения в акты приемки работ об их стоимости, существенно завысив расценки. Обвиняемые действовали в рамках государственного контракта на сумму 277 миллионов рублей. Завышение стоимости стройматериалов и работ были выявлены в ходе ревизии сотрудниками МВД России. Материалы о неправомерных действиях руководителя подрядной организации были позже направлены в следственные органы.

В рамках расследования уголовного дела вину в совершении мошенничества фигуранты не признали, выдвинув свою версию произошедшего. Вместе с тем их доводы следствие расценило как попытку избежать уголовной ответственности. Прокуратура признала собранные доказательства достаточными и направила дело в суд.

- Приговором суда подсудимые признаны виновными по части четвертой статьи 159 УК РФ. Виталию Жидкову назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно. Уголовное дело в отношении Андрея Клещина прекращено: он освобожден от уголовной ответственности в связи с его смертью, - сообщили GOROD48 в пресс-службе прокуратуры области.
11 2212
#афера
1

Комментарии (11)

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Классика

17 минут назад
11 лямов стырили и срок условно. Стырили бы мешок картошки и дали бы реальный срок. Вывод: вывод воруй миллионами. А лучше миллиардами. Тогда даже и условный срок не получишь
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Гостья

32 минуты назад
Виновен-верни украденное у народа. Они что воры в законе, у них свой (общак), казна неприкасаемых.?
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За

47 минут назад
2 ,5 тысячи получил бы реальный срок ,за миллионы условный .
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один голос

48 минут назад
доверили казлу капусту, они случаем в избирательной комиссии не работали ,все навыки оттуда.
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Местный

48 минут назад
Вор должен сидеть
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очевидно вы Климент Ворошилов

53 минуты назад
наши и ваши тут экзистерции ни к чему продуктивному тут не приведут.
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да, уж

56 минут назад
К. В., своровал - в тюрьму не только . все вернуть !
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Гостья

56 минут назад
Когда на первом месте будет стоять возврат похищенных ценностей а не наказание, воровать будет не выгодно. Все равно отберут. И все до копейки в казну! А зачем их сажать, кормить, содержать тюрьмы? В места лишения помещать особо опасных преступников. А эти пусть работают и возвращают похищенное.
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Конституция

56 минут назад
Всех коррупционеров ждет такой итог?
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К. В.

сегодня, 12:50
Я считаю что на первом месте должно быть не наказание виновных в хищении из казны, а возврат денег народу, такие новости должны звучать так - "В результате арестов счетов и продажи собственности виновных и членов их семей Государству возвращены 11 миллионов рублей". А потом рассказывать какое наказание понесли виновные.
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