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сегодня, 09:20

Бразилия не разрешила использовать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» в экстренных случаях

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Госрегулятор отклонил запрос бразильской фармкомпании, сообщив, что препарат не соответствует минимальным критериям, в частности из-за отсутствия разрешения на проведение клинических испытаний третьей фазы, а также вопросов, связанных с надлежащей производственной практикой, сообщили в пресс-службе Национального агентства по санитарному надзору.

Ранее Российский фонд прямых инвестиций заявлял, что собирается поставить в Бразилию 150 млн доз «Спутника V» в 2021 году, сообщает echo.msk.ru

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