Общество

сегодня, 14:25

В Липецке пытались доставить 15 мобильных телефонов в колонию

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#УФСИН
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В Липецке пытались доставить 15 мобильных телефонов в колонию

Зоновский колл-центр потерпел некоторые убытки

Во время реализации оперативной информации на территории, прилегающей к внешней запретной зоне липецкой ИК-6, сотрудниками оперативного отдела и отдела охраны учреждения был задержан ранее судимый гражданин при попытке переброса запрещенных предметов. При нем были обнаружены 6 свертков, упакованных в скотч.

- При изъятии запрещенных предметов было установлено, что в свертках находились мобильные телефоны в количестве 15 штук и комплектующие к ним. В отношении данного гражданина составлен протокол об административном правонарушении, сообщили в УФСИН России по Липецкой области.



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#УФСИН
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