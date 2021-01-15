В Липецке пытались доставить 15 мобильных телефонов в колонию

Зоновский колл-центр потерпел некоторые убытки

Во время реализации оперативной информации на территории, прилегающей к внешней запретной зоне липецкой ИК-6, сотрудниками оперативного отдела и отдела охраны учреждения был задержан ранее судимый гражданин при попытке переброса запрещенных предметов. При нем были обнаружены 6 свертков, упакованных в скотч.

- При изъятии запрещенных предметов было установлено, что в свертках находились мобильные телефоны в количестве 15 штук и комплектующие к ним. В отношении данного гражданина составлен протокол об административном правонарушении, сообщили в УФСИН России по Липецкой области.