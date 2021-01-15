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сегодня, 14:18
Минздрав призывает носить маски и после прививки от коронавируса
Министр здравоохранения назвал вакцинированных возможными переносчиками инфекции.
Россияне, которые привились от новой коронавирусной инфекции, должны носить медицинские маски вне зависимости от титра антител до формирования популяционного иммунитета. Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что после вакцинации от коронавируса необходимо продолжать носить маски вне зависимости от уровня сформировавшегося иммунитета.
По его словам, вакцинация надежно защищает от тяжелого течения коронавируса и в абсолютном большинстве случаев -– от болезни, однако вакцинированный человек может передать инфекцию тем, кто не защищен. Он отметил, что маски защищают других людей и окружающих от возможного заражения.
Так же полагает и директор разработавшего вакцину "Спутник V" Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.
"Прошедшие вакцинацию от COVID-19 должны соблюдать масочный режим до победы над пандемией. Это важно для защиты тех окружающих, кто еще не привился. Действительно, те, у кого высокий титр антител G (устойчивый иммунитет к инфекции), защищены от коронавируса, но они могут передать инфекцию окружающим", - заявил ТАСС Гинцбург.
По его словам, вакцинация надежно защищает от тяжелого течения коронавируса и в абсолютном большинстве случаев -– от болезни, однако вакцинированный человек может передать инфекцию тем, кто не защищен. Он отметил, что маски защищают других людей и окружающих от возможного заражения.
Так же полагает и директор разработавшего вакцину "Спутник V" Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.
"Прошедшие вакцинацию от COVID-19 должны соблюдать масочный режим до победы над пандемией. Это важно для защиты тех окружающих, кто еще не привился. Действительно, те, у кого высокий титр антител G (устойчивый иммунитет к инфекции), защищены от коронавируса, но они могут передать инфекцию окружающим", - заявил ТАСС Гинцбург.