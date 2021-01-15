Общество

сегодня, 14:10

Первым районом реновации в Липецке станет Левобережье

8 1836
#реновация #жилье #строительство
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Первым районом реновации в Липецке станет Левобережье

На улице Спиртозаводской снесут ветхое жилье и построят новые дома, а территорию спиртзавода превратят в арт-пространство.

Закон о комплексном развитии территорий распространит опыт московской программы реновации на всю страну, в том числе Липецку область, при расселении ветхого и аварийного жилья. Первым районом реновации Левобережье, сообщает городской департамент архитектуры.

- Сам процесс будет сопровождаться общественными слушаниями и обсуждениями. Освободившиеся после сноса ветхих территории будут использованы для размещения на них новых объектов строительства. Подобная территория находится на улице Спиртзаводская на левом берегу реки Воронеж. Прибрежную зону после расселения превратят в современный район с модным арт-пространством в корпусах бывшего Мариинского завода, - говорится в сообщении департамента.

Напомним, в 2019 году мэрия Липецка сообщила, что район общежитий на площади Мира станет зоной комфортных новостроек. Сейчас жилая застройка в квартале — это индивидуальные и среднеэтажные дома. Многие из них были построены в 1950-х годах и уже являются ветхими, семь домов по улице Спиртзаводской признаны непригодными для жилья - №№ 1,3,5,7,10,11,12. Ветхое и аварийное жилье считают необходимым снести. На их месте предлагают возвести 12 восьмиэтажных домов.
8 1836
#реновация #жилье #строительство
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Комментарии (8)

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НаРуинах

8 минут назад
На улице Спиртзаводской очень модный контингент проживает, там без модного арт-пространства никак! :)))
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ост

18 минут назад
хороший район-все рядом-и силикатные озера и река и лес.
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Давно

41 минуту назад
Пора
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Ирина

54 минуты назад
Давно жду!!!Место отличное!!!Стройте скорее!!!!!
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Житель

56 минут назад
Загляните на адмирала макарова20а,может совести уже хватит признать его аварийным.....это ад а не жилье,хоть и сделали якобы кап ремонт,но......того и гляди рухнет потолок или ещё хуже,дом пополам развалится
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Не очень понятно

сегодня, 14:38
А коммуникации менять в программу не входит значит дома не пригодны а коммуникацию можно перегружать что ж все делается не для людей а для галочки
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)))

сегодня, 14:28
А можно вместо арт-пространств не варить липчан заживо в кипятке на улице?
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Гость

сегодня, 14:22
Общежития в жутком состоянии, а вот по поводу индивидуальных жилых домов ??? Реновация?
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