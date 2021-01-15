Общество
сегодня, 14:10
Первым районом реновации в Липецке станет Левобережье
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На улице Спиртозаводской снесут ветхое жилье и построят новые дома, а территорию спиртзавода превратят в арт-пространство.
Закон о комплексном развитии территорий распространит опыт московской программы реновации на всю страну, в том числе Липецку область, при расселении ветхого и аварийного жилья. Первым районом реновации Левобережье, сообщает городской департамент архитектуры.
- Сам процесс будет сопровождаться общественными слушаниями и обсуждениями. Освободившиеся после сноса ветхих территории будут использованы для размещения на них новых объектов строительства. Подобная территория находится на улице Спиртзаводская на левом берегу реки Воронеж. Прибрежную зону после расселения превратят в современный район с модным арт-пространством в корпусах бывшего Мариинского завода, - говорится в сообщении департамента.
Напомним, в 2019 году мэрия Липецка сообщила, что район общежитий на площади Мира станет зоной комфортных новостроек. Сейчас жилая застройка в квартале — это индивидуальные и среднеэтажные дома. Многие из них были построены в 1950-х годах и уже являются ветхими, семь домов по улице Спиртзаводской признаны непригодными для жилья - №№ 1,3,5,7,10,11,12. Ветхое и аварийное жилье считают необходимым снести. На их месте предлагают возвести 12 восьмиэтажных домов.
- Сам процесс будет сопровождаться общественными слушаниями и обсуждениями. Освободившиеся после сноса ветхих территории будут использованы для размещения на них новых объектов строительства. Подобная территория находится на улице Спиртзаводская на левом берегу реки Воронеж. Прибрежную зону после расселения превратят в современный район с модным арт-пространством в корпусах бывшего Мариинского завода, - говорится в сообщении департамента.
Напомним, в 2019 году мэрия Липецка сообщила, что район общежитий на площади Мира станет зоной комфортных новостроек. Сейчас жилая застройка в квартале — это индивидуальные и среднеэтажные дома. Многие из них были построены в 1950-х годах и уже являются ветхими, семь домов по улице Спиртзаводской признаны непригодными для жилья - №№ 1,3,5,7,10,11,12. Ветхое и аварийное жилье считают необходимым снести. На их месте предлагают возвести 12 восьмиэтажных домов.
8 1836
НаРуинах
ост
Давно
Ирина
Житель
Не очень понятно
)))
Гость