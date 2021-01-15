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В Москве после поставки 10 млн использованных перчаток завели дело
Следственные органы в Москве возбудили уголовное дело из-за поставки иностранной компанией одноразовых перчаток, которые ранее использовались.
Проверкой было установлено, что между коммерческой организацией и зарубежной компанией был заключен контракт, согласно которому иностранная компания должна была поставить средства индивидуальной защиты (одноразовые виниловые перчатки), для последующей их реализации в России.
На основании таможенных деклараций одноразовые перчатки поставлены в количестве более 9,9 млн штук для их дальнейшей реализации.
В последующем установлено, что поставленная продукция не соответствует заявленному качеству, а также имеются характерные признаки того, что перчатки ранее находились в употреблении.
Поставка многомиллионной партии использованных одноразовых перчаток, которые привезли в Москву из-за границы, удивила завкафедрой инфекционных болезней РУДН Сергея Вознесенского. По его словам, повторная дезинфекция подобных изделий невозможна. Жителей столицы обезопасило то, что в продажу такие перчатки не поступали.
Врач-инфекционист пояснил, что виниловые медицинские перчатки используют именно один раз. Их упаковывают либо в индивидуальный стерильный пакет, либо расфасовывают по 50–100 штук.
«Виниловые перчатки, если это медицинские изделия, обрабатываются на предприятиях, чаще всего радиационным методом с использованием гамма- и бета-излучения. Повторная их какая-то дезинфекция или стерилизация не проводится», — рассказал Телеканалу 360 Вознесенский.
По его словам, винил не выдерживает «ни кипячения, ни нагревания в сухом жаровом шкафу». Врач усомнился в том, что перчатки можно «как-то обработать и использовать повторно». Если же на них есть признаки использования, то, получается, что в Москву поставили не перчатки, а медицинские отходы. И что на них могло остаться, можно только предположить.
«Какие возбудители там могли остаться? Все зависит от того, в каких условиях это все хранилось. При низкой температуре и относительной влажности возбудители могут сохраняться достаточно долго. Вирусы не очень, а споры, токсины — гораздо более длительный период», — добавил завкафедрой РУДН.
Сейчас повсеместно, в том числе и на территории РФ введены ограничительные меры по борьбе с коронавирусом, в связи с чем предоставление средств индивидуальной защиты, бывших в употреблении, является грубым нарушением санитарно-эпидемиологических правил, что могло способствовать массовому заболеванию граждан.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 236 УК РФ (покушение на нарушение санитарно-эпидемиологических правил).
Все материалы расследования поставлены прокуратурой на контроль.