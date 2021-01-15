Общество
53 минуты назад
Стенд выставки «Сердечные» повредил 17-летний школьник
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Составлен протокол за мелкое хулиганство.
Установлен хоккеист, повредивший стенд выставки «Сердечные» в парке Металлургов. Напомним, в парках Липецка проходит фотовыставка, в которую вошли снимки различных медиков за работой – от стоматологов до работников «красных зон» в ковид-госпиталях. На видео с камер наблюдения, снятом 10 января в 21:54, запечатлено, как молодой человек с клюшкой несколько раз попадает шайбой по стендам с фотографиями. В результате на стенде остались огромные царапины и дыры. Администрация парка Металлургов обратилась в полицию.
Как сообщили GOROD48 в Отделе информации и общественных связей УМВД России по Липецкой области, непосредственно удар по стенду нанёс 17-летний ученик одной из школ Липецка.
Сам мальчик объяснил произошедшее случайностью, но избежать ответственности за детскую шалость ему не удалось. Инспекторы по делам несовершеннолетних провели работу с юношей, составлен протокол по статье 20.1 Кодекса об административных правонарушениях "Мелкое хулиганство".
Как сообщили GOROD48 в Отделе информации и общественных связей УМВД России по Липецкой области, непосредственно удар по стенду нанёс 17-летний ученик одной из школ Липецка.
Сам мальчик объяснил произошедшее случайностью, но избежать ответственности за детскую шалость ему не удалось. Инспекторы по делам несовершеннолетних провели работу с юношей, составлен протокол по статье 20.1 Кодекса об административных правонарушениях "Мелкое хулиганство".
7 843
вопрос
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Стас
Фобос
Ничего себе!!!
Житель
17 летний мальчик