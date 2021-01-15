Общество

53 минуты назад

Стенд выставки «Сердечные» повредил 17-летний школьник

7 843
#хулиганство #парк
2
Стенд выставки «Сердечные» повредил 17-летний школьник

Составлен протокол за мелкое хулиганство.

Установлен хоккеист, повредивший стенд выставки «Сердечные» в парке Металлургов. Напомним, в парках Липецка проходит фотовыставка, в которую вошли снимки различных медиков за работой – от стоматологов до работников «красных зон» в ковид-госпиталях. На видео с камер наблюдения, снятом 10 января в 21:54, запечатлено, как молодой человек с клюшкой несколько раз попадает шайбой по стендам с фотографиями. В результате на стенде остались огромные царапины и дыры.  Администрация парка Металлургов обратилась в полицию.

Как сообщили GOROD48 в Отделе информации и общественных связей УМВД России по Липецкой области, непосредственно удар по стенду нанёс 17-летний ученик одной из школ Липецка.

Сам мальчик объяснил произошедшее случайностью, но избежать ответственности за детскую шалость ему не удалось. Инспекторы по делам несовершеннолетних провели работу с юношей, составлен протокол по статье 20.1 Кодекса об административных правонарушениях "Мелкое хулиганство".

7 843
#хулиганство #парк
2

Комментарии (7)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

вопрос

16 минут назад
а что ж этот мальчик случайно не отмыл там стекло? случайно не подмел,не посадил цветы и пр?
ответить

321

19 минут назад
таки фотографию в студию, а можно и сразу в черный список (для врачей), пусть сам себя клюшкой лечит.
ответить

Стас

25 минут назад
виноваты? Да! А где молодежи играть в хоккей было время площадки в каждом дворе были. Зато чиновники деньги на всякую дребедень находят.
ответить

Фобос

29 минут назад
какая случайность, если он намеренно туда шайбой засветил? На общественные работы его нужно было привлечь, чтобы понимал цену своих ошибок
ответить

Ничего себе!!!

36 минут назад
А материальный ущерб? В его возрасте можно и нужно уметь отвечать за свои поступки!!! Родителям -стыд и срам!!!! Никакого уважения к окружающим ребёнку не привили (((((жаль такое поколение....
ответить

Житель

42 минуты назад
Страшно.. взрастить такую случайность
ответить

17 летний мальчик

44 минуты назад
да, все у кого клюшка хоккеист
ответить

Еще в рубрике

У победы много отцов: в ДЮСШ-4 Липецка тренеры делят чемпионку России
#конфликт #дети
У победы много отцов: в ДЮСШ-4 Липецка тренеры делят чемпионку России

4 минуты назад

Общество
В Краснинскую больницу терапевтов заманивают четырьмя миллионами рублей
#Краснинская больница
13
В Краснинскую больницу терапевтов заманивают четырьмя миллионами рублей

49 минут назад

Общество
Автомобилисты резвятся на заснеженных дорогах
#опасная езда
4
Автомобилисты резвятся на заснеженных дорогах

сегодня, 12:55

Общество
В Липецке оборудуют крещенские купели
#крещение
4
В Липецке оборудуют крещенские купели

сегодня, 12:32

Общество
В Липецке появился 15-километровый динозавр
#пробежка #спорт
4
В Липецке появился 15-километровый динозавр

сегодня, 12:19

Общество
В школьных столовых появились голосовалки для учеников
#школьное питание
5
В школьных столовых появились голосовалки для учеников

сегодня, 11:41

Общество