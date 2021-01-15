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Воронежское правительство приглашало детей на шведский порносайт
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Громкий скандал произошел в Воронежской области. На официальном сайте правительства региона появилась странная ссылка.
Накануне на сайте правительства Воронежской области ранее появилась странная ссылка. Она приглашала зайти на сайт для взрослых.
Планировалось, что размещенная на официальном портале облправительства ссылка направит на портал благотворительного Рождественского вечера губернатора Александра Гусева. Но нажимая на нее пользователи попадали на шведский порносайт.
Конкретнее в «дорожной карте», указывающей родителям и их одарённым отпрыскам, как попасть на профильную смену в пансионат «Репное», была обнаружена интересная ссылка. Перейдя по ней, воронежцы попадали на шведский порносайт, предлагавший видео, услуги эскорта или тайский массаж интимной области.
Чиновники разместили следующую информацию: “Ваш ребенок должен выбрать смену на сайте (…) в разделе «Поддержка одаренных детей», см. «Образовательные программы», и обратиться непосредственно к организатору смены, предварительно подготовив пакет документов, которые подтверждают участие и победу Вашего ребёнка в различных конкурсах, и направить заявку и в соответствии с формой (Приложение №1) и портфолио оператору смены, - пишет ИнфоСМИ.
Но указанная на сайте ссылка заводила детей совсем не туда. Узнав о том, что на сайте размещена неподобающая ссылка, в обладминистрации оперативно отреагировали и удалили страницу.
Не исключено, что домен, который предназначался для Рождественского бала губернатора, выкупили. В результате, одаренные дети оказывались на страницах с развратной информацией, запрещенной для несовершеннолетних.
Ранее помимо информации о «Репном», ссылка вела к отчётам о минувших Рождественских благотворительных губернаторских балах и анонсу за 13 января 2020 года. Как известно, спонсорские пожертвования, собранные на балах, официально предназначаются одарённым детям. В этом году на балу губернатора Александра Гусева было реализовано полутора десятка дорогих часов на общую сумму 32 миллиона рублей (падение в сборах в 2,5 раза), - пишет "Блокнот Воронежа".
В обладминистрации пока не прокомментировали, чья ошибка привела к появлению на сайте правительства Воронежской области ссылки на порнографический сайт.
Планировалось, что размещенная на официальном портале облправительства ссылка направит на портал благотворительного Рождественского вечера губернатора Александра Гусева. Но нажимая на нее пользователи попадали на шведский порносайт.
Конкретнее в «дорожной карте», указывающей родителям и их одарённым отпрыскам, как попасть на профильную смену в пансионат «Репное», была обнаружена интересная ссылка. Перейдя по ней, воронежцы попадали на шведский порносайт, предлагавший видео, услуги эскорта или тайский массаж интимной области.
Чиновники разместили следующую информацию: “Ваш ребенок должен выбрать смену на сайте (…) в разделе «Поддержка одаренных детей», см. «Образовательные программы», и обратиться непосредственно к организатору смены, предварительно подготовив пакет документов, которые подтверждают участие и победу Вашего ребёнка в различных конкурсах, и направить заявку и в соответствии с формой (Приложение №1) и портфолио оператору смены, - пишет ИнфоСМИ.
Но указанная на сайте ссылка заводила детей совсем не туда. Узнав о том, что на сайте размещена неподобающая ссылка, в обладминистрации оперативно отреагировали и удалили страницу.
Не исключено, что домен, который предназначался для Рождественского бала губернатора, выкупили. В результате, одаренные дети оказывались на страницах с развратной информацией, запрещенной для несовершеннолетних.
Ранее помимо информации о «Репном», ссылка вела к отчётам о минувших Рождественских благотворительных губернаторских балах и анонсу за 13 января 2020 года. Как известно, спонсорские пожертвования, собранные на балах, официально предназначаются одарённым детям. В этом году на балу губернатора Александра Гусева было реализовано полутора десятка дорогих часов на общую сумму 32 миллиона рублей (падение в сборах в 2,5 раза), - пишет "Блокнот Воронежа".
В обладминистрации пока не прокомментировали, чья ошибка привела к появлению на сайте правительства Воронежской области ссылки на порнографический сайт.
193