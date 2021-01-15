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59 минут назад
Борис Грачевский скончался от коронавируса
Художественный руководитель детского юмористического журнала «Ералаш» Борис Грачевский умер на 72-м году жизни.
Создатель детского юмористического журнала "Ералаш" Борис Грачевский, ранее госпитализированный с коронавирусом, скончался от болезни в возрасте 71 год, - сообщила ТАСС его супруга Екатерина Белоцерковская.
Ранее 28 декабря минувшего года Грачевский сообщал о своей госпитализации в столичную больницу №52, до этого он лечился дома.
10 января жена режиссера рассказала, что медикам удалось стабилизировать состояние супруга, которого до этого перевели в реанимацию.
Врачи оценивали его состояние как тяжелое, позднее оно стабилизировалось, но накануне друг режиссера, актер Владимир Долинский сообщил, что тот снова находится в медикаментозном сне, а его состояние стабильно тяжелое.
Соболезнования родным и близким режиссера выражают многие деятели отечественной культуры и шоу-бизнеса, - пишут "Известия".
Борис Грачевский родился 18 марта 1949 года в Подмосковье. В 1995 году на базе Киностудии имени Горького основал киностудию Ералаш-Лэнд, а в 2005 году на базе киностудии основал киностудию Ералаш. Являлся создателем документальных фильмов, автором проекта «Социальная реклама».
Ранее 28 декабря минувшего года Грачевский сообщал о своей госпитализации в столичную больницу №52, до этого он лечился дома.
10 января жена режиссера рассказала, что медикам удалось стабилизировать состояние супруга, которого до этого перевели в реанимацию.
Врачи оценивали его состояние как тяжелое, позднее оно стабилизировалось, но накануне друг режиссера, актер Владимир Долинский сообщил, что тот снова находится в медикаментозном сне, а его состояние стабильно тяжелое.
Соболезнования родным и близким режиссера выражают многие деятели отечественной культуры и шоу-бизнеса, - пишут "Известия".
Борис Грачевский родился 18 марта 1949 года в Подмосковье. В 1995 году на базе Киностудии имени Горького основал киностудию Ералаш-Лэнд, а в 2005 году на базе киностудии основал киностудию Ералаш. Являлся создателем документальных фильмов, автором проекта «Социальная реклама».