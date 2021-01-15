Общество

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Нарушение масочного режима обошлось в 100 тысяч рублей

2 731
#коронавирус #торговля
2
Нарушение масочного режима обошлось в 100 тысяч рублей

Оштрафовали магазин.

Октябрьский районный суд Липецка привлёк к административной ответственности за несоблюдение мер по защите населения в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции три магазина. Как сообщает управление потребительского рынка и ценовой политик Липецкой области, за нарушение масочного режима один из магазинов федеральной сети на проспекте Победы был оштрафован на 100 тысяч рублей и два предпринимателя, осуществляющих деятельность в магазинах на улицах 15-й микрорайон и Стаханова - на 15 тысяч рублей.

- В большинстве торговых объектов и работниками и посетителями правила поведения в период пандемии неукоснительно соблюдаются, - отмечают в управлении. - Однако, несмотря на неоднократное привлечение к административной ответственности сетевой магазина на проспекте Победы,там продолжают по-прежнему нарушать областное постановление, что говорит об отсутствии должного контроля со стороны руководства сети. - Напоминаем руководителям торговых предприятий напоминают, что невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности создает угрозу не только собственной безопасности жизни и здоровья, но и безопасности жизни, здоровья и санитарно-эпидемиологического благополучия иных лиц, находящихся на территории области.
2 731
#коронавирус #торговля
2

Комментарии (2)

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Андрей

11 минут назад
В Роспотребе ЛО и судьям стоило бы изучить 68-фз. Про маски там нет ни слова. Автор "масочный режим" - это что? Каким законом определено данное понятие?
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Ури

21 минуту назад
Обжалуют и отменят. Пугалка для плебса... А то надо прививать народ, а он перестал верить в рассказы чинуш
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