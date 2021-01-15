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«Стальное дерево» помогло организовать площадку для казачьей джигитовки

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#стальное дерево
«Стальное дерево» помогло организовать площадку для казачьей джигитовки

В Данковском районе оборудовали площадку для показательных конных выступлений на месте поведения традиционного фестиваля казачьей культуры «Вольный Дон». В прошлом году инициатива регионального отделения общественной организации «Союз казаков России и зарубежья» получила поддержку грантовой программы «Стальное дерево», которая реализуется социальным партнером Новолипецкого комбината – благотворительным фондом социальной защиты «Милосердие». 

Открытый межрегиональный фестиваль казачьей культуры «Вольный Дон» близ села Новоникольское проводится с 2016 года. По задумке авторов проекта конные выступления помогут наиболее полно показать казачью культуру гостям фестиваля, привлечь больше туристов, повысить интерес местной молодежи к истории родного края и традициям казачества.  На средства гранта была оборудована площадка площадью 4000 кв. метров, закуплено оборудование для джигитовки и конкура: препятствия и стойки.

Грантовая программа «Стальное дерево» действует в Липецке с 2017 года. В 2018 году программа стала доступна жителям Липецкой области, общественным экологическим организациям, а с 2019 года - всем регионам присутствия ПАО «НЛМК» в России. В прошлом году в Липецке, Ельце, Данковском и Липецком районах удалось завершить 21 проект программы. На эти цели благотворительный фонд «Милосердие» направил более 6 млн рублей. Часть реализованных проектов продолжит развитие и в 2021 году. 


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#стальное дерево

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