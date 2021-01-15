Из-за непогоды опоздала автолавка

Но только в одном районе.

В Липецкой области продолжают подводить итоги непогоды. Мощный балканский циклон принес обильные снегопады в Липецкую область, для ликвидации последствий которых мобилизованы все имеющиеся специальные технические средства.Как сообщает управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области, в Лев-Толстовском муниципальном районе непогода внесла коррективы в работу развозной торговли, автолавка выехала на маршрут с опозданием.Но в целом 14 января развозная торговля осуществлялась по графику - товары первой необходимости развозят жителям отдаленных и малонаселенных пунктов области в 18-ти районах по 31 маршруту. С раннего утра с помощью имеющейся техники проводилась расчистка дорог во всех муниципальных образованиях, что позволило обеспечить проезд автолавок и доставить хлеб и продовольственные товары сельским жителям.Из администраций 17-ти районов поступила информация о том, что в условиях осложненной дорожной ситуации выезды автолавок по графику состоялись.- При необходимости режим работы автомагазинов будет продлен, выезды в населенные пункты по маршрутам четверга по заявкам жителей будут сделаны дополнительно вне графика, - отметили в управлении.Добавим, что в Липецкой области осуществляется поддержка осуществляющих обслуживание сельских населенных пунктов. В 2020 году на эти цели было выделено 18 миллионов рублей. Государственная поддержка хозяйствующих субъектов позволяет обеспечивать товарами жителей 655 населенных пунктов с общей численностью населения 37 тысяч человек и сохранить 81 магазин в отдаленных селах и деревнях численностью до 300 человек.