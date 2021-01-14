сегодня, 15:35
В Белгородской области священник-блогер снимает видео для TikTok
В коротких видео в TikTok Николай Бабкин рассказывает о прихожанах, популярных вопросах, которые они ему задают, а также о работе священнослужителя.
Кроме того, у Николая Бабкина есть Instagram, группа «ВКонтакте»: эти соцсети не менее популярны, чем TikTok.
«Никто не станет слушать морализаторство в интернете. Как говорил святитель Иннокентий Аляскинский, «Сначала полюби тех, кому хочешь рассказать о Христе, затем сделай так, чтобы они тебя полюбили, а потом говори им о Христе», - написал под фото на своей странице в Instagram, Николай Бабкин.
Отметим, по информации «Бел.ру» Николай Бабкин был настоятелем Петропавловского храма в Обуховке Старооскольского горокруга, сейчас он клирик храма во имя святителя Николая Мирликийского в Отрадном (Москва).