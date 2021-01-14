В Белгородской области священник-блогер снимает видео для TikTok

В коротких видео в TikTok Николай Бабкин рассказывает о прихожанах, популярных вопросах, которые они ему задают, а также о работе священнослужителя.





Кроме того, у Николая Бабкина есть Instagram, группа «ВКонтакте»: эти соцсети не менее популярны, чем TikTok.



«Никто не станет слушать морализаторство в интернете. Как говорил святитель Иннокентий Аляскинский, «Сначала полюби тех, кому хочешь рассказать о Христе, затем сделай так, чтобы они тебя полюбили, а потом говори им о Христе», - написал под фото на своей странице в Instagram, Николай Бабкин.



Отметим, по информации «Бел.ру» Николай Бабкин был настоятелем Петропавловского храма в Обуховке Старооскольского горокруга, сейчас он клирик храма во имя святителя Николая Мирликийского в Отрадном (Москва).



Белгородский священник-блогер Николай Бабкин покоряет TikTok, в котором у него 129 тысяч подписчиков. Представитель РПЦ снимает короткие видео, в которых рассказывает о работе священнослужителя в юмористической форме и отвечает на вопросы, которые часто задают ему прихожане, - пишет Мое Белгород Кроме того, у Николая Бабкина есть Instagram, группа «ВКонтакте»: эти соцсети не менее популярны, чем TikTok.«Никто не станет слушать морализаторство в интернете. Как говорил святитель Иннокентий Аляскинский, «Сначала полюби тех, кому хочешь рассказать о Христе, затем сделай так, чтобы они тебя полюбили, а потом говори им о Христе», - написал под фото на своей странице в Instagram, Николай Бабкин.Отметим, по информации «Бел.ру» Николай Бабкин был настоятелем Петропавловского храма в Обуховке Старооскольского горокруга, сейчас он клирик храма во имя святителя Николая Мирликийского в Отрадном (Москва).