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сегодня, 15:35

В Белгородской области священник-блогер снимает видео для TikTok

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#TikTok

В коротких видео в TikTok Николай Бабкин рассказывает о прихожанах, популярных вопросах, которые они ему задают, а также о работе священнослужителя.

Белгородский священник-блогер Николай Бабкин покоряет TikTok, в котором у него 129 тысяч подписчиков. Представитель РПЦ снимает короткие видео, в которых рассказывает о работе священнослужителя в юмористической форме и отвечает на вопросы, которые часто задают ему прихожане, - пишет Мое Белгород.

Кроме того, у Николая Бабкина есть Instagram, группа «ВКонтакте»: эти соцсети не менее популярны, чем TikTok.

«Никто не станет слушать морализаторство в интернете. Как говорил святитель Иннокентий Аляскинский, «Сначала полюби тех, кому хочешь рассказать о Христе, затем сделай так, чтобы они тебя полюбили, а потом говори им о Христе», - написал под фото на своей странице в Instagram, Николай Бабкин.

Отметим, по информации «Бел.ру» Николай Бабкин был настоятелем Петропавловского храма в Обуховке Старооскольского горокруга, сейчас он клирик храма во имя святителя Николая Мирликийского в Отрадном (Москва).

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#TikTok

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