Первую встречу в 2021 году участники HR-клуба вновь провели в онлайн-формате.

Всего за два года существования клуба прошло двенадцать встреч, из них в удаленном формате – семь, говорить об организации очных встреч в текущих условиях пока еще рано.

Подводя итоги работы клуба, заместитель председателя правления, исполнительный директор Союза промышленников и предпринимателей Липецкой области Ольга Митрохина еще раз напомнила о том, какие проблемы стояли перед работодателями и что явилось предпосылками для создания клуба. Как оказалось, несмотря на разную отраслевую принадлежность, вопросы и сложности у всех компаний очень похожи. Это подбор квалифицированных кадров, переобучение узкоквалифицированных специалистов, наличие дефицита рабочих специальностей и инженерно-технических кадров, недостаточное качество подготовки молодых специалистов в образовательных учреждениях, а также необходимость в развитии HR-компетенций через профессиональные сообщества и, конечно, административные барьеры со стороны надзорных органов и органов власти.



На первой, установочной сессии, которая состоялась 4 декабря 2018 года в Центре поддержки одаренных детей «Стратегия», участниками были выбраны ключевые проблемы предприятий и определены приоритетные направление работы клуба в перспективе.



«Мы поняли, что объединившись, мы станем той силой, которая уже способна влиять и на программы образовательных учреждений, и на проекты муниципальной и региональной власти. Уникальность HR-клуба состоит в содействии выявления и распространения лучшего опыта и инновационных практик среди ведущих работодателей области, а также синергическом эффекте при взаимодействии работодателей с органами власти. Именно такой вид совместной работы позволяет решать значимые проблемы в регионе, а также способствовать максимизации прибыли бизнеса и созданию квалифицированного кадрового потенциала в области» – добавила Ольга Митрохина.



За двухлетний период работы клуб добился серьезных результатов. Одной из важнейших его задач являлась реализация проекта по сбору потребностей предприятий в кадрах на перспективу, а также формирование методики и разработка веб-сервиса стратегического планирования трудовых ресурсов в регионе. Данный проект уже транслируется на предприятия области, а программное обеспечение, созданное ЛГТУ на базе веб-сервиса, зарегистрировано в Роспатенте, также определена потребность предприятий региона в кадрах до 2026 года.



Ольга Митрохина еще раз повторила, что для эффективности этого проекта необходимо вовлечение всех работодателей области в процесс внедрения автоматизированной системы по трудовым ресурсам региона и адаптация качества образования к потребностям работодателей, а реализация проекта невозможна без помощи и заинтересованности органов региональной власти. Управление труда и занятости Липецкой области, Управление образования и науки администрации Липецкой области Государственная инспекция труда в Липецкой области, региональные образовательные учреждения являются частыми гостями встреч, поощряя и поддерживая прямой контакт с работодателями.



В октябре 2020 года проект «HR-клуб работодателей Липецка и Липецкой области на базе Регионального объединения работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Липецкой области» был удостоен специального диплома Жюри в номинации «HR-проект года» Премии «Хрустальная пирамида-2020», что еще раз подтверждает эффективную работу участников и роль клуба в формировании кадрового потенциала в регионе.



Председатель HR-клуба Липецкой области, директор по обучению и развитию Группы НЛМК Ирина Ефимчук отметила важность и необходимость в продолжении совместной работы: «В ходе сегодняшнего онлайн-завтрака нам предстоит поставить перед собой уже новые цели и задачи на 2021 год. Чтобы понять, какие темы ставить в обсуждение, очень важно делиться не только положительным опытом, но и «граблями», чтобы кто-нибудь на них не наступил».



Для определения и постановки задач на 2021 год, участники, используя опыт 2018 года, разделились на группы по отраслевой принадлежности предприятий. В онлайн-формате подобный подход к совместной работе помог организовать Корпоративный университет ПАО «НЛМК».



Результатом коллективной работы единомышленников определены и поставлены приоритетные задачи на 2021 год: это реализация совместно с управлением образования Липецкой области профориентационной работы в школах, повышение престижа рабочих профессий, организация очно-дистанционного формата прохождения практики студентами, формирование подхода к отбору студентов на трудоустройство с заключением целевых договоров, включающих взаимные обязательства, и разработка методов удержания, системы мотивации ключевых сотрудников, сохранение и развитие персонала, привлечение специалистов через развитие бренда. Несмотря на то, что в процессе формирования целей принимали участие шесть команд, приоритеты и рабочие цели оказались идентичными.



Завершая встречу генеральный директор ООО «Импульс», руководитель Липецкой Ассоциации Сварки и Контроля Виталий Иголкин выразил общее мнение, что и ранее поставленные задачи, и вновь выявленные проблемы – фундаментальные, необходимо работать над ними системно и совместными усилиями. Участники провели аналогию выявленных проблем с болевыми синдромами, Ольга Митрохина выразила благодарность всем участникам завтрака и высказала уверенность, что «лечение» будет регулярным, уже утвержден полный график встреч на 2021 год.

