В России

сегодня, 12:30

Мишустин: в России наступил переломный момент с COVID-19

140
#коронавирус #вакцина
Мишустин: в России наступил переломный момент с COVID-19

Премьер-министр считает, что вакцинация поможет победить распространение коронавирусной инфекции.

Наступает переломный момент кризиса, связанного с распространением коронавируса, в дальнейшем ситуация будет улучшаться. Об этом в четверг, 14 января, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в видеоприветсвии участникам Гайдаровского форума, пишут «Известия».

- Сейчас наступает переломный момент кризиса, связанного с распространением коронавируса. Уверен, что дальше ситуация будет постепенно улучшаться. Началась масштабная вакцинация, которая должна создать полноценную защиту от этой болезни, и по мере формирования общего иммунитета в прошлое начнут уходить опасения, которые сдерживали экономическое развитие и торговлю, - сказал Мишустин.

Премьер подчеркнул, что Россия была первой, кто разработал вакцину и стал ее активно применять, уточняет «Интерфакс». Он пообещал, что в текущем году особый акцент будет сделан на решении социальных задач, поддержку семей с детьми, людей старшего возраста. Премьер напомнил, что правительство сформировало "необходимую базу, запустило целый ряд дополнительных мер поддержки экономики и людей".

В России по данным оперштаба за сутки выявили 24 763 новых случая коронавируса. У 13,8% пациентов не имелось симптомов заболевания. За сутки выздоровели 27 956 человек.
140
#коронавирус #вакцина

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

ФНС раскрыла число несовершеннолетних самозанятых в России

сегодня, 12:38

В России
Финансовые институты обяжут отвечать на жалобы граждан
#обращения граждан
Финансовые институты обяжут отвечать на жалобы граждан

сегодня, 12:36

В России
В Москве продлили COVID-ограничения
#коронавирус
В Москве продлили COVID-ограничения

сегодня, 12:27

В России
Защита Навального подтвердила факт его нахождения в федеральном розыске
#Навальный
Защита Навального подтвердила факт его нахождения в федеральном розыске

сегодня, 12:14

В России
После заморозки цен на масло и сахар начались проблемы с поставками
#цены #продукты
После заморозки цен на масло и сахар начались проблемы с поставками

сегодня, 12:01

В России
Рособрнадзор опроверг вопрос отмены ЕГЭ
#ЕГЭ
Рособрнадзор опроверг вопрос отмены ЕГЭ

сегодня, 11:48

В России