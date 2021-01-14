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Мишустин: в России наступил переломный момент с COVID-19
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Премьер-министр считает, что вакцинация поможет победить распространение коронавирусной инфекции.
Наступает переломный момент кризиса, связанного с распространением коронавируса, в дальнейшем ситуация будет улучшаться. Об этом в четверг, 14 января, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в видеоприветсвии участникам Гайдаровского форума, пишут «Известия».
- Сейчас наступает переломный момент кризиса, связанного с распространением коронавируса. Уверен, что дальше ситуация будет постепенно улучшаться. Началась масштабная вакцинация, которая должна создать полноценную защиту от этой болезни, и по мере формирования общего иммунитета в прошлое начнут уходить опасения, которые сдерживали экономическое развитие и торговлю, - сказал Мишустин.
Премьер подчеркнул, что Россия была первой, кто разработал вакцину и стал ее активно применять, уточняет «Интерфакс». Он пообещал, что в текущем году особый акцент будет сделан на решении социальных задач, поддержку семей с детьми, людей старшего возраста. Премьер напомнил, что правительство сформировало "необходимую базу, запустило целый ряд дополнительных мер поддержки экономики и людей".
В России по данным оперштаба за сутки выявили 24 763 новых случая коронавируса. У 13,8% пациентов не имелось симптомов заболевания. За сутки выздоровели 27 956 человек.
- Сейчас наступает переломный момент кризиса, связанного с распространением коронавируса. Уверен, что дальше ситуация будет постепенно улучшаться. Началась масштабная вакцинация, которая должна создать полноценную защиту от этой болезни, и по мере формирования общего иммунитета в прошлое начнут уходить опасения, которые сдерживали экономическое развитие и торговлю, - сказал Мишустин.
Премьер подчеркнул, что Россия была первой, кто разработал вакцину и стал ее активно применять, уточняет «Интерфакс». Он пообещал, что в текущем году особый акцент будет сделан на решении социальных задач, поддержку семей с детьми, людей старшего возраста. Премьер напомнил, что правительство сформировало "необходимую базу, запустило целый ряд дополнительных мер поддержки экономики и людей".
В России по данным оперштаба за сутки выявили 24 763 новых случая коронавируса. У 13,8% пациентов не имелось симптомов заболевания. За сутки выздоровели 27 956 человек.
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