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В Москве продлили COVID-ограничения

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#коронавирус
В Москве продлили COVID-ограничения

Ранее заявленные требования должны соблюдаться вплоть до 21 января. Но дети смогут вернуться за парты.

Все ограничения, введенные в связи с коронавирусной инфекцией в Москве, продлеваются на неделю. Об этом в четверг, 14 января, написал мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге, сообщают «Известия». Но школьники смогут вернуться к очному обучению с понедельника, 18 января. Студенты вузов, колледжей, а также учащиеся других образовательных учреждений на этой неделе будут либо на дистанционке, либо на каникулах.

Остальные ограничения из-за пандемии в городе продлили на неделю, однако в скором времени их могут смягчить. Собянин пояснил, что, по мнению специалистов-эпидемиологов, в ближайшие дни можно будет оценить складывающуюся в Москве тенденцию, что позволит властям принять решения на более длительный срок.

Рестораны, как и прежде, могут принимать посетителей с шести утра до одиннадцати часов вечера. Музеи не проводят выставок и публичных лекций, театры и кинотеатры могут продавать до четверти билетов от вместимости своих залов. Также в силе предписание мэрии для предприятий оставить на удаленке 30 процентов сотрудников, напоминает РИА Новости.
133
#коронавирус

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