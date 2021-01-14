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После заморозки цен на масло и сахар начались проблемы с поставками

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#цены #продукты

После заморозки цен на сахар и подсолнечное масло на федеральном уровне небольшие и средние торговые сети столкнулись с проблемами при закупке этих продуктов.

У небольших и средних торговых сетей начались сложности с закупкой растительного масла и сахара по регулируемым ценам. Поставщики готовы отгружать на таких условиях ограниченные объемы и самовывозом, а за доставку требуют премию. Производители настаивают, что работают в рамках договоренностей. Но участники рынка допускают, что при усугублении проблем условия соглашений придется корректировать, - рассказал источник “Ъ” в одной из розничных компаний. По его словам, производители либо отказываются продавать продукцию на таких условиях, либо игнорируют запросы.

В середине декабря 2020 года Минсельхоз, Минпромторг, ряд производителей и сетей подписали соглашения, по которым предельная отпускная цена подсолнечного масла установлена в 95 рублей за 1 литр, розничная — в 110 рублей за 1 литр. Стоимость сахара зафиксирована на уровнях 36 рублей и 46 рублей за 1 кг соответственно. Договоренности должны действовать до 1 апреля 2021 года.

Глава координационного совета Союза независимых сетей России Дмитрий Шадрин подтвердил существование проблемы. Он пояснил, что небольшие и средние сети, а также несетевые магазины обычно покупали масло и сахар у дистрибуторов, на которых соглашения о ценах не распространяются.

Однако в Минпромторге опровергли факт существования данной проблемы, - передает ТАСС.

"В Минпромторг России официально не поступала информация от региональных торговых сетей о сложностях с закупкой масла и сахара", - отметили в Минпромторге.

"В настоящее время к соглашениям присоединились порядка 7 тысяч хозяйствующих субъектов, в том числе организации оптовой торговли, которые осуществляют закупки у производителей и поставляют товар организациям розничной торговли как сетевой, так и несетевой розницы", - уточнили в Минпромторге.
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#цены #продукты

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