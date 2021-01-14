В России
24 минуты назад
Московские школьники вернутся к очному обучению
С 18 января учащиеся с 1-го по 11-й класс возвращаются в школы и приступают к обучению в обычном режиме.
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил на своем личном сайте, что с понедельника, 18 января, столичные школьники с 1 по 11 классы могут вернуться к обучению в прежнем, обычном режиме.
Транспортные карты школьников будут разблокированы, и они вновь смогут пользоваться правом льготного проезда в общественном транспорте.
Но, по словам Собянина, и риск роста заболеваемости коронавирусом среди школьников по-прежнему очень велик.
Поэтому все столичные школы должны максимально строго соблюдать меры эпидемиологической безопасности.
В случае выявления даже одного случая коронавирусной инфекции – как и в первом полугодии – весь класс будет временно переводиться на дистанционное обучение.
Насчет остальных ограничений глава города заявил, что пока они продлеваются на неделю, до 21 января.
Столичные вузы и колледжи, учреждения дополнительного образования и спортивные школы в этот период будут работать в режиме дистанционного обучения или находиться на каникулах.
По мнению специалистов-эпидемиологов, ближайшие дни прояснят складывающуюся в Москве тенденцию, что позволит принять решения на более длительный срок.
Если не произойдет ухудшения, и стабилизация нынешнего уровня заболеваемости приобретет устойчивый характер, то будет рассмотрена возможность смягчения еще ряда ограничений.
Также мэр Москвы напомнил, что предприятия и организации должны скрупулёзно выполнять предписания санитарных врачей. А граждане – соблюдать социальное дистанцирование и использовать индивидуальные средства защиты.
Собянин рекомендовал не откладывать решение о вакцинации против коронавируса. По его словам, чем быстрее мы сформируем коллективную защиту от этого вируса, тем быстрее город вернется к прежней жизни в обычном режиме.
Транспортные карты школьников будут разблокированы, и они вновь смогут пользоваться правом льготного проезда в общественном транспорте.
Но, по словам Собянина, и риск роста заболеваемости коронавирусом среди школьников по-прежнему очень велик.
Поэтому все столичные школы должны максимально строго соблюдать меры эпидемиологической безопасности.
В случае выявления даже одного случая коронавирусной инфекции – как и в первом полугодии – весь класс будет временно переводиться на дистанционное обучение.
Насчет остальных ограничений глава города заявил, что пока они продлеваются на неделю, до 21 января.
Столичные вузы и колледжи, учреждения дополнительного образования и спортивные школы в этот период будут работать в режиме дистанционного обучения или находиться на каникулах.
По мнению специалистов-эпидемиологов, ближайшие дни прояснят складывающуюся в Москве тенденцию, что позволит принять решения на более длительный срок.
Если не произойдет ухудшения, и стабилизация нынешнего уровня заболеваемости приобретет устойчивый характер, то будет рассмотрена возможность смягчения еще ряда ограничений.
Также мэр Москвы напомнил, что предприятия и организации должны скрупулёзно выполнять предписания санитарных врачей. А граждане – соблюдать социальное дистанцирование и использовать индивидуальные средства защиты.
Собянин рекомендовал не откладывать решение о вакцинации против коронавируса. По его словам, чем быстрее мы сформируем коллективную защиту от этого вируса, тем быстрее город вернется к прежней жизни в обычном режиме.