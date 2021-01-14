В России

24 минуты назад

Московские школьники вернутся к очному обучению

58
#коронавирус #обучение

С 18 января учащиеся с 1-го по 11-й класс возвращаются в школы и приступают к обучению в обычном режиме.

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил на своем личном сайте, что с понедельника, 18 января, столичные школьники с 1 по 11 классы могут вернуться к обучению в прежнем, обычном режиме.

Транспортные карты школьников будут разблокированы, и они вновь смогут пользоваться правом льготного проезда в общественном транспорте.

Но, по словам Собянина, и риск роста заболеваемости коронавирусом среди школьников по-прежнему очень велик.

Поэтому все столичные школы должны максимально строго соблюдать меры эпидемиологической безопасности.

В случае выявления даже одного случая коронавирусной инфекции – как и в первом полугодии – весь класс будет временно переводиться на дистанционное обучение.

Насчет остальных ограничений глава города заявил, что пока они продлеваются на неделю, до 21 января.

Столичные вузы и колледжи, учреждения дополнительного образования и спортивные школы в этот период будут работать в режиме дистанционного обучения или находиться на каникулах.

По мнению специалистов-эпидемиологов, ближайшие дни прояснят складывающуюся в Москве тенденцию, что позволит принять решения на более длительный срок.

Если не произойдет ухудшения, и стабилизация нынешнего уровня заболеваемости приобретет устойчивый характер, то будет рассмотрена возможность смягчения еще ряда ограничений.

Также мэр Москвы напомнил, что предприятия и организации должны скрупулёзно выполнять предписания санитарных врачей. А граждане – соблюдать социальное дистанцирование и использовать индивидуальные средства защиты.

Собянин рекомендовал не откладывать решение о вакцинации против коронавируса. По его словам, чем быстрее мы сформируем коллективную защиту от этого вируса, тем быстрее город вернется к прежней жизни в обычном режиме.
58
#коронавирус #обучение

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

После массового отравления детей в Дагестане возбуждено дело
После массового отравления детей в Дагестане возбуждено дело

вчера, 18:47

В России
РАН рекомендует отложить создание ракеты для полетов на Луну
#космос
1
РАН рекомендует отложить создание ракеты для полетов на Луну

вчера, 16:23

В России
Массовая вакцинация всех россиян от коронавируса начнется со следующей недели
#коронавирус #прививка
Массовая вакцинация всех россиян от коронавируса начнется со следующей недели

вчера, 16:12

В России
Путин поручил начать массовую вакцинацию россиян от коронавируса
Путин поручил начать массовую вакцинацию россиян от коронавируса

вчера, 16:00

В России
В Красногорске обокрали дом вице-президента ОКР
1
В Красногорске обокрали дом вице-президента ОКР

вчера, 15:25

В России
Навальный заявил о своем возвращении в Россию
#Навальный
Навальный заявил о своем возвращении в Россию

вчера, 15:14

В России