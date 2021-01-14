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Липчане смогут вернуть деньги с баланса транспортного приложения

5 858
#Транспорт
Липчане смогут вернуть деньги с баланса транспортного приложения

Судьбу тестирования мобильного приложения оплаты проезда в городском муниципальном транспорте предрешило обновление системы.

Все липчане, у которых на счетах в приложении LitePASS остались средства, смогут вернуть деньги со своего баланса.

Как рассказали GOROD48 в управлении дорог и транспорта Липецкой области, мобильное приложение LitePASS функционировало в тестовом режиме исключительно на подвижном составе МУП "Липецкпассажиртранс". В связи с развитием безналичной системы оплаты проезда, в том числе с помощью мобильных телефонов и платежных сервисов Apple Pay, Samsung Pay и Google Pay, тестирование свернуто.


Для возврата средств нужно подать заявление в ОКУ "ААТ Липецкой области" по адресу: г. Липецк, пр-т Победы д.89 (здание автовокзала). При себе необходимо иметь удостоверение личности (паспорт), банковские реквизиты для перечисления неиспользованных денежных средств, а также предоставить номер телефона, по которому была произведена регистрация в приложении LitePASS.

Тестирование оплаты проезда через мобильное приложение началось в сентябре 2019 года. Пассажиру нужно было скачать приложение, пополнить баланс сервиса и для оплаты проезда сканировать QR-код. Проезд стоил столько же, как и по общегражданской транспортной карте. Система работала только в муниципальных автобусах, критических замечаний к ее функционированию у пассажиров не было. Сейчас в автобусах снимают листовки с кодами.
5 858
#Транспорт

Комментарии (5)

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13 минут назад
надо, заходя в автобус, перед оплатой, требовать с водителя уставные документы предприятия, выписку из банка по счету, заверенную * , доверенность (от предприятия) на право получать деньги, ну и паспорт водителя. И только потом передавать ему 26 руб. Вот так будет лучше...
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МестныйЯ

22 минуты назад
Ir_net, так на то и расчет. Ситуация 1 в 1, как и с заменой транспортных карт - многие не поехали из-за такой "мелочи", а в итоге таких остатков десятки тысяч осело в чьем-то кармане...
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Наверное сделают так.

30 минут назад
Уже было подобное со старыми транспортными картами. Остаток денег просто зажили, так как вернуть их было слишком затратно по времени и ресурсам.
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Такая задумка у мерии

35 минут назад
Очередной мыльный пузырь лопнул.
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Ir_net

38 минут назад
Умные не по годам. У меня осталось 38 руб. Чтобы их вернуть, мне надо потратить 42. Подавитесь ими!!!
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