Липчане смогут вернуть деньги с баланса транспортного приложения

Судьбу тестирования мобильного приложения оплаты проезда в городском муниципальном транспорте предрешило обновление системы.

Все липчане, у которых на счетах в приложении LitePASS остались средства, смогут вернуть деньги со своего баланса.



Как рассказали GOROD48 в управлении дорог и транспорта Липецкой области, мобильное приложение LitePASS функционировало в тестовом режиме исключительно на подвижном составе МУП "Липецкпассажиртранс". В связи с развитием безналичной системы оплаты проезда, в том числе с помощью мобильных телефонов и платежных сервисов Apple Pay, Samsung Pay и Google Pay, тестирование свернуто.





Для возврата средств нужно подать заявление в ОКУ "ААТ Липецкой области" по адресу: г. Липецк, пр-т Победы д.89 (здание автовокзала). При себе необходимо иметь удостоверение личности (паспорт), банковские реквизиты для перечисления неиспользованных денежных средств, а также предоставить номер телефона, по которому была произведена регистрация в приложении LitePASS.



Тестирование оплаты проезда через мобильное приложение началось в сентябре 2019 года. Пассажиру нужно было скачать приложение, пополнить баланс сервиса и для оплаты проезда сканировать QR-код. Проезд стоил столько же, как и по общегражданской транспортной карте. Система работала только в муниципальных автобусах, критических замечаний к ее функционированию у пассажиров не было. Сейчас в автобусах снимают листовки с кодами.