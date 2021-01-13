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Липецкая вечЁрка: криминальная среда, пес от известного актера и подготовка к Крещению
Сегодняшний день, 13 января, оказался богат на криминальные события: бывший директор АО «Липецкая ипотечная корпорация» Сергей Молчанов выслушал приговор, в Липецкой области будут судить вора в законе по кличке «Тенго Потийский», а еще стало известно о задержании руководителя ОБУ «Охотничьи и водные биоресурсы» Сергея Мелихова, бездомный пес обрел славу благодаря Instagram киноактера Александра Устюгова, но пока не нашел хозяина, и липчане начали готовиться к Крещению.
Советский районный суд Липецка вынес приговор бывшему директору АО «Липецкая ипотечная корпорация» Сергею Молчанову. Его обвинили в том, что не платил налоги. Налоговики насчитали у ипотечной корпорации недоимок на сумму более 10 миллионов рублей. Однако наказания, штрафа в 200 тысяч рублей, экс-директор избежал — вышел срок давности уголовного преследования.
Сегодня стало известно о задержании на 48 часов руководителя ОБУ «Охотничьи и водные биоресурсы» Сергея Мелихова. Следователи выяснили, что он заключил госконтракт на выполнение работ по ремонту автотранспорта. Работы не выполнили, тем не менее деньги были перечислены.
Еще один сотрудник, но уже другого предприятия, МУП «Липецкпассажиртранс» уже выслушал приговор за то, что заключил с фирмой договор на ремонт топливного оборудования. Причем экс-главный инженер знал, что ничего отремонтировать в этой фирме не смогут, зато смогли обеспечить его подложными актами выполненных работ. Таким образом удалось списать со счетов МУПа более восьми миллионов рублей. С этой суммой подсудимый не согласился, но вину признал. Суд назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Правда, приговор в силу еще не вступил.
В Липецкой области будут впервые судить «вора в законе» по статье 210.1 УК РФ «Занятие высшего положения в преступной иерархии». Речь идет о 46-летнего уроженце Грузии по кличке «Тенго Потийский». Предположительно он был коронован в 1997 году.
И еще немного криминала из разряда: сначала надо думать головой.
Полиция возбудила уголовное дело в отношении «человека с покрышкой». Прошлой осенью он разбил несколько автомобилей и разгромил офис. Его действия зафиксировала камера видеонаблюдения. Теперь по части 1 статьи 167 УК РФ мужчине грозит до двух лет лишения свободы.
А «лопатный рыцарь» из Грязей получил штраф в 7 000 рублей. Прошлым летом гражданин набросился с лопатой на молодежную компанию. Очевидцы записали инцидент на видео.
— Забавно, можно короче кому-нибудь разбить щи и отдать 7-10 тысяч? — написал Куку.
GOROD48 подвел печальные итоги ушедшего года. В регионе умерло на 3 754 человека больше, чем в доковидном 2019 году. Самым ужасным оказался декабрь, когда погибли 2 304 человека. Причины такой смертности пока не названы. От COVID-19 в 2020 году официально умерли 258 жителей региона. Но, если быть дотошными, то 2020 год в этом веке отнюдь не лидер по количеству умерших. В 2003, 2004 и 2005-м годах смертность была еще выше.
Пес, который бегал на заправке недалеко от Задонска вмиг стал звездой Интернета. Его увидел и выложил в свой Instagram Александр Устюгов. Он проезжал мимо. Актер, снимавшийся в сериале «Ментовские войны» и в фильмах «Двадцать восемь панфиловцев», «Викинг», «Золотая Орда», «Годунов», «Союз спасения» предложил подписчикам взять псину к себе.
Пока Барбос только собирает лайки. Информации о том, что его кто-то забрал, нет. И на GOROD48 новость вызвала отклики читателей.
— Эти псы настолько хитрые, что на заправку и к магазинам регулярно бегают как на работу, назойливо выманивая всякие вкусняшки. Неоднократно давала горбушку хлеба или батона, нюхали и с постной мордой продолжали клянчить, что повкуснее, — написала Автоледи.
— На словах он Лев Толстой. Озаботился — возьми домой. А вообще бездомных быть не должно, это все-таки зверь в первую очередь, а уж потом друг. Если он домашний, — написал еще один комментатор.
В Липецкой области начали готовиться к Крещению. Первую купель уже прорубили на Чуевском пруду в селе Добринка. В Липецке же ищут волонтеров, чтобы обустроить места для купания. Добровольцы должны быть старше 20 лет. Причем отличившимся обещают благодарственные письма и запись в личную книжку волонтера.
В Липецке будет две крещенские купели: в районе Центрального пляжа и на пруду 3-го участка. Хотя сегодня в мэрии горожанам рекомендовали по возможности воздержаться от купания из-за пандемии коронавируса. Из-за этого же в пункт обогрева одновременно будут пускать не более пяти человек.
Врачи традиционно не рекомендуют погружаться в воду беременным женщинам, пьяным, а также людям с хроническими заболеваниями. Хотя, если верить статистике, моржи редко болеют простудой, гриппом, ОРВИ по сравнению с другими людьми.
Будьте внимательны в ближайшее время. Спасатели предупредили о непогоде. Сильный снег и метель продлятся до завтра.