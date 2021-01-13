Липецкая вечЁрка: криминальная среда, пес от известного актера и подготовка к Крещению

Сегодняшний день, 13 января, оказался богат на криминальные события: бывший директор АО «Липецкая ипотечная корпорация» Сергей Молчанов выслушал приговор, в Липецкой области будут судить вора в законе по кличке «Тенго Потийский», а еще стало известно о задержании руководителя ОБУ «Охотничьи и водные биоресурсы» Сергея Мелихова, бездомный пес обрел славу благодаря Instagram киноактера Александра Устюгова, но пока не нашел хозяина, и липчане начали готовиться к Крещению.