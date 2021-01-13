Общество

36 минут назад

В Липецке будут работать две крещенские купели

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#крещение
В Липецке будут работать две крещенские купели

Но чиновники настоятельно рекомендуют в этом году воздержаться от массового участие в обряде.

В мэрии Липецка обсудили организацией и проведением православного праздника Крещение. 
Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, в совещании под председательством вице-мэра Галины Пономаревой приняли участие руководители профильных городских служб, представители МЧС, УВД и Роспотребнадзора.

В областном центре будет две купели – в районе Центрального пляжа и на пруду 3-го участка. В этих местах установят ограждение, световые башни, развернут палатки для обогрева и переодевания. Здесь также организуют дежурство спасателей, медработников и стражей правопорядка. 

В ближайшее время городские коммунальные службы установят купель в районе Центрального пляжа и подходы к ней, наведут порядок на прилегающих территориях, почистят снег на подъездах, привезут солому для настила.

В связи с опасностью распространения новой коронавирусной инфекции количество человек, которые одновременно могут находиться в пункте обогрева, будет ограничено до 5. За соблюдением социальной дистанции и других норм безопасности будут следить волонтеры. Их задействуют на раздаче масок при входе в палатки и для проведения инструктажей.

- Мы настоятельно рекомендуем горожанам воздержаться от участия в крещенских купаниях. В то же время понимаем, что есть те, для кого этот обряд очень важен, и они все равно придут окунуться в купель, поэтому задача муниципальных властей и органов правопорядка – обеспечить безопасность горожан в местах купания, но обязательно с учетом эпидемиологической обстановки, - приводят слова Галины Пономаревой в пресс-службе мэрии.

Учитывая меры, признанные ограничить распространение инфекции, изменений в работу городского транспорта вноситься не будет. Автобусы будут курсировать по действующему расписанию.
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#крещение

Комментарии (1)

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Алкаш

9 минут назад
В палатку греться не более пяти, а остальные пусть мёрзнут?
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