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Президент Армении госпитализирован с коронавирусом
Глава Армении Армен Саркисян попал в больницу с двусторонней пневмонией
Заразившийся коронавирусом президент Армении Армен Саркисян госпитализирован с двусторонней пневмонией, сообщили в среду в пресс-службе президента.
Известно, что после выявления у главы государства коронавируса он проходил лечение дома. Болезнь протекает с осложнениями, наблюдаются типичные симптомы в виде высокой температуры, сопровождающейся двусторонней пневмонией, сообщает РИА ФАН.
Пресс-служба президента Армении 5 января сообщила, что Саркисян, который проводил новогодние праздники в Лондоне со своей семьей, сдал тест на коронавирус и получил положительный результат. Коронавирусом заразилась также супруга президента Нуне Саркисян. Они продолжают лечение в Соединенном Королевстве.
Известно, что после выявления у главы государства коронавируса он проходил лечение дома. Болезнь протекает с осложнениями, наблюдаются типичные симптомы в виде высокой температуры, сопровождающейся двусторонней пневмонией, сообщает РИА ФАН.
Пресс-служба президента Армении 5 января сообщила, что Саркисян, который проводил новогодние праздники в Лондоне со своей семьей, сдал тест на коронавирус и получил положительный результат. Коронавирусом заразилась также супруга президента Нуне Саркисян. Они продолжают лечение в Соединенном Королевстве.