В России

20 минут назад

Центробанк России объяснил введение новых правил контроля операций с наличными

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#наличные

Поправки к «антиотмывочному» закону, вступившие в силу 10 января, призваны облегчить отчетность для банков.

В пресс-службе Центробанка России пояснили, что вступившие в силу с 10 января 2021 года поправки к "антиотмывочному" закону не несут в себе кардинальных перемен с точки зрения контроля наличных расчетов для обычных клиентов, а призваны облегчить отчетность для банков.

Поправки подразумевают обязательный контроль почтовых переводов и снятия наличных, начисленных на баланс мобильного телефона на сумму от ста тысяч рублей, а также расчетов наличными и безналичными по сделкам с недвижимостью от 3 миллионов рублей.

"Считаем важным подчеркнуть, что никаких революционных изменений указанные поправки не привносят. Так, не изменилась ни сама обязанность финансовых организаций – субъектов исполнения "противолегализационных" требований представлять в финансовую разведку (Росфинмониторинг) сведения об исчерпывающем перечне операций, не изменились также и пороговые суммы самих операций, которые подлежат такому контролю, - это, как и прежде, 600 тысяч рублей и выше (или расчетная операция по сделке с недвижимым имуществом на сумму от 3 миллионов рублей)", - говорится в пресс-службе Банка РФ.

В ЦБ добавили, что цель изменений заключается в снижении нагрузки на финансовые институты при информировании финансовой разведки об операциях, подлежащих обязательному контролю. "Все операции, подлежащие обязательному контролю, теперь распределены между ними с учетом характера и специфики их деятельности", - заключил регулятор.

К примеру, кредитные организации будут выявлять и сообщать в финансовую разведку только о расчетных операциях своих клиентов (то есть об операциях с денежными средствами в наличной форме и операциях по банковским счетам (вкладам). Внесенные изменения также позволят убрать избыточную нагрузку в том числе с клиентов финансовых организаций по запросу у них дополнительных документов и информации по операциям, которые были выявлены финансовыми организациями, но совершались при этом клиентами в других банках, - передает РИА Новости.
28
#наличные

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