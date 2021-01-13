В Липецкой области ужесточили требования к пивбарам

И уже попался первый нарушитель.

1 января этого года вступили в силу изменения в закон Липецкой области № 118 «О регулировании вопросов, связанных с оборотом алкогольной продукции на территории Липецкой области», согласно которым розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и (или) на прилегающих к ним территориях, допускается только в объектах общественного питания, имеющих зал обслуживания посетителей общей площадью не менее 50 квадратных метров.



Как сообщает управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области, 11 января был установлен первый нарушитель - специалистами управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области в одном из пивбаров на улице Водопьянова был установлен факт розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, а площадь зала обслуживания посетителей в этом баре составляет менее 50 квадратных метров.



В отношении предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении по части 3 статьи 14.16 КоАП РФ "Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции". По части 3 этой статьи предусмотрены большие штрафы: на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции или без таковой; на юридических лиц - от ста тысяч до трехсот тысяч рублей с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции или без таковой.