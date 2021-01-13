Общество

35 минут назад

Все катки свели в одну карту

2 536
#каток
Все катки свели в одну карту

В Ельце этой зимой можно будет отдохнуть на 12 площадках.

Администрация Ельца свела на одну карту все точки массового катания на коньках. Актуальная инфографика должна помочь ельчанам выбрать место для зимнего отдыха.



- Помимо уже действующих восьми катков, недавно начата работа катка на хоккейной коробке возле школы №12. Планируются к открытию еще четыре катка. Они расположены в Петровском парке, у стадиона «Локомотив», на лыжной базе и на пересечении улиц Космонавтов и Маяковского, - следует из сообщения городской администрации.

Напомним, в Липецке этой зимой катки во дворах и городских парках начали работать еще в первых числах декабря. Бесплатно можно покататься на 15 площадках, подготовленных «Спортивным городом». Открыт коммерческий каток в Нижнем парке, продолжается монтаж в парке Победы.
2 536
#каток

Комментарии (2)

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Норик

8 минут назад
Зачем Липецку катки? Дороги просто не посыпайте и всё, покатаются все, даже те которые раньше никогда не катались
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Гость

26 минут назад
Надо Липецким "организаторам" поучиться....а то одни инвесторы на уме...до мая будут катки делать
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