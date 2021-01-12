7 минут назад
Липецкая вечЁрка: перекрытие дороги на год, разгулявшиеся вандалы и продажа замка
Сегодня, 12 января, стало известно, что дорогу на улице 50 лет НЛМК перекроют более чем на год, а только что отремонтированную Баумана доделают весной, вандалы повредили каток в парке Победы, а власти решили продать ни много ни мало а… замок.
Предполагается, что дорожники начнут работать в апреле. Тогда же и перекроют проезжую часть. По условиям контракта, который планируется разыграть в начале весны, откроют дорогу для движения летом 2022 года. Новость, предсказуемо, набрала много комментариев. Липчане заранее возмущались сроком перекрытия магистрали, а также интересовались деталями проекта.
— Зовите немцев, китайцев, японцев кого угодно, сделают в три раза быстрее и в сто раз качественнее, пока не поздно и почему-то хочется кричать: "караул грабят", — написал Тимур.
А к одной из двух главных дорожных строек прошлого года уже возникли вопросы. На улице Баумана общественники обратили внимание на стыковочный шов. Сегодня на него посмотрела и комиссия из мэрии.
Большой беды в этом шве вице-мэр Константин Востриков не увидел, однако весной подрядчик все-таки за свой счет устранит вскрывшийся недостаток на проблемном участке дороги.
Несмотря на то, что на дворе еще зима, чиновники уже во всю заняты предстоящими дорожными ремонтами. Региональное дорожное агентство объявило серию крупных торгов на ремонт региональных дорог. Общая их стоимость составляет более двух миллиардов рублей.
А там, где ждать уже невозможно, рабочие МБУ «Управление благоустройства Липецка» традиционно латают ямы литым асфальтом, предназначенным для ремонтов при отрицательных температурах.
И еще немного о строительстве, но уже домов. Жители района Тракторостроителей запустили флешмоб, они предлагают снимать заброшенные места Липецка, и предлагать их для застройки. Таким образом горожане решили поддержать земляков, которые живут в частном секторе за площадью Героев. Где власти, несмотря на протесты людей, решили построить высотные дома.
Кстати, в микрорайоне «Европейский» вместо двух многоэтажек чиновники решили сделать многоуровневые парковки. Неожиданно подумали о том, что не стоит перегружать новый район.
Каток в парке Победы, который и так-то припозднился с открытием, заработает еще позже. Все дело в том, что в одной из труб с хладагентом обнаружили тряпку намотанную на лыжную палку. А еще кто-то перерезал провода блока управления устройства для охлаждения воды. Восстановление системы, это займет время.
Вандализм в Липецке, к сожалению, дело привычное. В «Липецкгорсвете» тоже подсчитали урон от порчи новогодней иллюминации: он составил более 10 тысяч рублей. У одного из «полярных медведей» возле спорткомплекса «Звёздный» поврежден металлический каркас и гирлянды на передней лапе. Жертвой вандалов стал и «сказочный заяц» на площади перед Областным центром культуры и народного творчества. Зайцу дважды ломали ухо.
И весьма необычная для нашего региона новость. Региональное управление имущественных и земельных отношений выставило на аукцион право аренды замка. Ну как замка, на вид это старый дом в Лебедяни. Когда-то в нем располагалась тюрьма. Тем не менее это памятник культуры, построенный в конце XVIII века.
Его аренду оценили в 1 519 166 рублей в год. Вместе с памятником культуры на торги выставлено право аренды расположенных рядом хозяйственных построек. Инвесторам предлагают взять эти объекты в управление минимум на пять лет. Аукцион запланирован ан первую половину февраля.
— Ну просто дворец Людовика XV, — не впечатлился фото замка читатель GOROD48.
— А мы там учились. Стены толстенные, чуть ли метровые. Здание тёплое было, — поностальгировал Студент.