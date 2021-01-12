В Липецке большое отключение холодной воды

Ремонтники ЛГЭК будут вести работы по заявке управляющей компании, менять запорную арматуру, устранять утечки на водоводах.

13 января с 10:00 до 20:00 без холодной воды останутся дома №№ 1, 2, 3, 4 по улице Физкультурной – здесь будут вестись работы по заявке УК «Матырская», воду для питья подвезут к дому № 4. Отключат холодную воду жителям частного сектора улицы Кирова для устранения утечки на водопроводе в районе дома № 17 по улице Кирова – цистерна с водой подъедет по заявкам потребителей.



С 10:00 до 20:00 не будет холодной воды в домах №№ 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 по улице Смургиса, №№ 37, 39, 41 по улице Водопьянова, №№ 2, 4, 6, 8, 8а, 10, 10а, 10б, 12, 14, 16, 16а, 18, 18а, 18б, 20, 20а, 22, 22а, 24 по улице Стаханова – ЛГЭК будет проводить замену запорной арматуры на улице Стаханова, 8, а также устранять утечку на водоводе. Воду для питья и хозяйственных нужд можно будет набрать по адресу улица Стаханова, 14.



Также с 10:00 до 20:00 из-за устранения утечки на водопроводе на участке улицы Рихарда Зорге 22-24 отключат холодную воду в домах №№ 13, 13 ст.1, 19 по улице Ярославской, №№ 26, 27, 29, 29а, 31, 31а по улице Светлова, № 24 по улице Тихой, а также в частном секторе улиц Железногорской, Светлова, Патриотической, Добровской, Бурлакова, Тихой, Р. Зорге, Варшавской, Олимпийской, Постышева, Писарева, Ярославской. Цистерна подвезет воду для жителей к дому № 29 по улице Светлова.



Все отключения связаны с аварийными и профилактическими ремонтными работами на сетях, сообщили в ЛГЭК.

