Общество

сегодня, 16:02

В Липецке большое отключение холодной воды

8 1327
#отключения
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В Липецке большое отключение холодной воды

Ремонтники ЛГЭК будут вести работы по заявке управляющей компании, менять запорную арматуру, устранять утечки на водоводах.  

13 января с 10:00 до 20:00 без холодной воды останутся дома №№ 1, 2, 3, 4 по улице Физкультурной – здесь будут вестись работы по заявке УК «Матырская», воду для питья подвезут к дому № 4. Отключат холодную воду жителям частного сектора улицы Кирова для устранения утечки на водопроводе в районе дома № 17 по улице Кирова – цистерна с водой подъедет по заявкам потребителей.  

С 10:00 до 20:00 не будет холодной воды в домах №№ 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 по улице Смургиса, №№ 37, 39, 41 по улице Водопьянова, №№ 2, 4, 6, 8, 8а, 10, 10а, 10б, 12, 14, 16, 16а, 18, 18а, 18б, 20, 20а, 22, 22а, 24 по улице Стаханова – ЛГЭК будет проводить замену запорной арматуры на улице Стаханова, 8, а также устранять утечку на водоводе. Воду для питья и хозяйственных нужд можно будет набрать по адресу улица Стаханова, 14.  

Также с 10:00 до 20:00 из-за устранения утечки на водопроводе на участке улицы Рихарда Зорге 22-24 отключат холодную воду в домах №№ 13, 13 ст.1, 19 по улице Ярославской, №№ 26, 27, 29, 29а, 31, 31а по улице Светлова, № 24 по улице Тихой, а также в частном секторе улиц Железногорской, Светлова, Патриотической, Добровской, Бурлакова, Тихой, Р. Зорге, Варшавской, Олимпийской, Постышева, Писарева, Ярославской. Цистерна подвезет воду для жителей к дому № 29 по улице Светлова.  

Все отключения связаны с аварийными и профилактическими ремонтными работами на сетях, сообщили в ЛГЭК.  
8 1327
#отключения
2

Комментарии (8)

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Гость

4 минуты назад
11, не возмущайтесь. Наберите сегодня воды. Информация об отключении для вас здесь. Хуже, когда аварийное отключение воды без предупреждения.
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ПЦ

10 минут назад
Вандал подкрался незаметно :)
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11

20 минут назад
Интересно! Воду подвезут к Стаханова , а другим улицам за водой с ведрами пешком шлепать или автобусом ехать?
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Алкаш

27 минут назад
И правильно. Летом тепло и отключается горячая вода. Зимой холодно и надо отключать холодную.
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Профилактические работы???????????

28 минут назад
Зимой??? На морозе???
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911

29 минут назад
Гидромицентр, им нечего отключать. С рождения не заложены.
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Город

сегодня, 16:22
Когда этот беспредел закончится. Только устраняли 4 дня назад и опять.
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Гидромицентр.

сегодня, 16:12
Пусть лучше наше городское руководство заместо воды отключит себе мозги. Всем будет только лучше.
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