Общество

сегодня, 14:54

Жители Тракторного запустили видео-флешмоб в поддержку частного сектора за площадью Героев

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#благоустройство #строительство
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Жители Тракторного запустили видео-флешмоб в поддержку частного сектора за площадью Героев

Липчанам предлагают снимать на видео неблагоустроенные места города и предлагать их для строительства высоток.

Жители Тракторного записали видеообращение в администрацию Липецка в поддержку жителей частного сектора района площади Героев. Напомним, липчане с улиц Тельмана, Вавилова, Шевченко, Урицкого  выступают против многоэтажной застройки за площадью Героев. Жители частного сектора опасаются, что их красивые дома могут снести, чтобы построить на этом месте 25-этажки, выступают против изменения этой жилой зоны из категории «Ж-1», в которой разрешено строительство зданий высотой до трех этажей, в зону «Ж-4», предусматривающую возведение жилых зданий до 25 этажей включительно. 9 января они записали видеообращение к властям в надежде, что их услышат.

Автор видео из посёлка ЛТЗ сегодня предложил построить высотки не на улицах Вавилова, Тельмана и других, а на месте заброшенных трущоб в своём районе.

Кроме того, тракторозаводчанин призывает жителей других районов Липецка поддержать его инициативу и выкладывать в сети другие видеоролики, на которых запечатлены неблагоустроенные места Липецка, подходящие для строительства многоэтажек.

- Хочется показать, в каком плачевном состоянии находятся здания, которые остались после расселения жильцов. Вот, пожалуйста, стройте на улице Ильича на ЛТЗ, да и в других районах города полно таких мест,  - говорится в обращении. - В таких руинах сейчас наш район. Хочется поддержать жителей района площади Героев. Выкладывайте такие же репортажи со всех районов, чтобы указать администрации, что сначала надо навести порядок на окраинах города. Вместе добьёмся справедливости!



Добавим, что только вчера стало известно, что район Тракторного планируют благоустраивать. Департамент градостроительства и архитектуры Липецка вынес на общественные обсуждения проект межевания и застройки квартала в посёлке Тракторостроителей. Обсуждается перспектива развития территории, ограниченной улицами Краснознаменной, Жуковского, Коммунистической и Юбилейной, участка в 10 га.

В квартале планируют развивать жилищное строительство. Новые дома должны появиться на улицах Краснознаменной, Коммунистической и Бачурина. Это пять высоток в 10 этажей. Помимо этого, в поселке хотят построить физкультурно-оздоровительный комплекс «Акробат», сделать площадки для выгула собак, автостоянки, площадки для игры в пляжный волейбол, сооружения для коммунальной инфраструктуры, детсад на 220 малышей.

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#благоустройство #строительство
4

Комментарии (5)

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Алкан с ЛТЗ

5 минут назад
Полем на стадионе " Пламя " займитесь! Хоть б.у. постелите!
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60+

32 минуты назад
Нужно снести корпуса тракторного завода и рядом с коксохимом построить высотки ! Экология улучшиться они пыль ловить будут окнами !
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Липчанин

40 минут назад
Без обид для тракторного, кто будет покупать в этой вони квартиру, или с очистных или с коксохима, постоянная вонь на районе
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Перри Мейсон

42 минуты назад
Флэшмоб, Бугага))))
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60+

43 минуты назад
В городе не должно быть частного сектора ( Шанхая ) , снести и всех выселить на 101 км .
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