Общество
6 минут назад
«Европейский» застраховали от перенаселения
Региональная администрация утвердила внесение изменений в планировку микрорайона.
Начальник регионального управления архитектуры и строительства подписала приказ о внесении изменений в проект планировки 32-33 микрорайона Липецка - «Европейского». Ранее проект прошел стадию общественных слушаний, горожане внесли свои замечания.
Согласно новому проекту в «Европейском» отказываются от строительства дома №1. Его возведение планировалось на участке у Воронежского шоссе. Вместо жилой высотки застройщик готов построить там многоуровневую парковку в 7 этажей на 300 машин. Вместе с этим внесены коррективы в проект дома №8, который по плану должен быть напротив многоуровневой парковки: подземной автостоянки на 158 автомобилей там не сделают.
- При внесении соответствующих изменений количество расчетного населения микрорайонов №№ 32-33 уменьшится. Это повлечет за собой уменьшение социальной, транспортной и иной нагрузки, - отмечено в утвержденном проекте.
Кроме того, все гостевые парковки, запланированные возле зданий, сохранены, но будут частично вынесены на прилегающую территорию общего пользования.
Согласно новому проекту в «Европейском» отказываются от строительства дома №1. Его возведение планировалось на участке у Воронежского шоссе. Вместо жилой высотки застройщик готов построить там многоуровневую парковку в 7 этажей на 300 машин. Вместе с этим внесены коррективы в проект дома №8, который по плану должен быть напротив многоуровневой парковки: подземной автостоянки на 158 автомобилей там не сделают.
- При внесении соответствующих изменений количество расчетного населения микрорайонов №№ 32-33 уменьшится. Это повлечет за собой уменьшение социальной, транспортной и иной нагрузки, - отмечено в утвержденном проекте.
Кроме того, все гостевые парковки, запланированные возле зданий, сохранены, но будут частично вынесены на прилегающую территорию общего пользования.