Общество

6 минут назад

«Европейский» застраховали от перенаселения

107
#строительство #общественные обсуждения
«Европейский» застраховали от перенаселения

Региональная администрация утвердила внесение изменений в планировку микрорайона.

Начальник регионального управления архитектуры и строительства подписала приказ о внесении изменений в проект планировки 32-33 микрорайона Липецка - «Европейского». Ранее проект прошел стадию общественных слушаний, горожане внесли свои замечания.

Согласно новому проекту в «Европейском» отказываются от строительства дома №1. Его возведение планировалось на участке у Воронежского шоссе. Вместо жилой высотки застройщик готов построить там многоуровневую парковку в 7 этажей на 300 машин. Вместе с этим внесены коррективы в проект дома №8, который по плану должен быть напротив многоуровневой парковки: подземной автостоянки на 158 автомобилей там не сделают.

- При внесении соответствующих изменений количество расчетного населения микрорайонов №№ 32-33 уменьшится. Это повлечет за собой уменьшение социальной, транспортной и иной нагрузки, - отмечено в утвержденном проекте.

Кроме того, все гостевые парковки, запланированные возле зданий, сохранены, но будут частично вынесены на прилегающую территорию общего пользования.
107
#строительство #общественные обсуждения

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Дорожные ямы у площади Победы зальют литым асфальтом в конце этой недели
#ремонт дорог
Дорожные ямы у площади Победы зальют литым асфальтом в конце этой недели

21 минуту назад

Общество
Транспортный коллапс на улице Московской возник из-за аварии на электросетях
#пробки
2
Транспортный коллапс на улице Московской возник из-за аварии на электросетях

сегодня, 12:51

Общество
Таракан в чае - поклёп на школу?
#школа #питание
7
Таракан в чае - поклёп на школу?

сегодня, 12:30

Общество
Дорогу по улице 50 лет НЛМК перекроют более чем на год во время ее реконструкции
#улица 50 лет НЛМК #реконструкция
19
Дорогу по улице 50 лет НЛМК перекроют более чем на год во время ее реконструкции

сегодня, 12:25

Общество
Новую дорогу на улице Баумана заштопают весной
#улица Баумана
18
Новую дорогу на улице Баумана заштопают весной

сегодня, 11:34

Общество
На дистанционном обучении в Липецкой области находится 1131 школьник
#карантин #школа #детский сад
1
На дистанционном обучении в Липецкой области находится 1131 школьник

сегодня, 11:08

Общество