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34 минуты назад

Мишустин утвердил реформу госаппарата

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#госаппарат

Семь новых департаментов появятся в аппарате правительства в ходе реформы госаппарата.

В российском правительстве появятся семь новых департаментов: департаменты здравоохранения, промышленности, регионального развития, социального развития, строительства, транспорта, энергетики. Прежние структуры, занимавшиеся этими вопросами, упразднят.

А также премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил изменения в структуре аппарата правительства, среди которых предельная численность госслужащих и фонд оплаты труда, - сообщает пресс-служба кабинета министров.

Департамент сопровождения законопроектной деятельности преобразуется в департамент сопровождения законопроектной деятельности и нормативно-правового регулирования. Помимо этого, будет создано Сводно-аналитическое управление правительства.

Реформа госаппарата проводится по указу главы государства. Мишустин предложил провести ее как можно скорее, начиная с 1 января, и уложиться до 1 апреля 2021 года.

Изменения предполагают приведение к единому стандарту штата и организационной структуры министерств и ведомств правительства, сокращение штата центральных аппаратов на 5%, а территориальных органов — на 10%. В целом сократить собираются свыше 32 тысяч должностей — в основном за счет имеющихся вакансий при сохранении фонда оплаты труда. В центральных аппаратах сокращается 741 штатная единица, в том числе 36 заместителей руководителей, а также 74 структурных подразделения.

Количество структурных подразделений в министерствах согласно нововведениям составит не менее 40 штатных единиц, служб и агентств — не менее 25, отделов в составе департамента или управления — не менее 5, самостоятельного отдела — от 10. Для обеспечивающих подразделений устанавливается ограничение не более 30 процентов общей численности сотрудников. В особых случаях допускается отклонение от требований, такое решение уполномочили принимать специальную подкомиссию внутри правительства, - передает РИА Новости.


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#госаппарат

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