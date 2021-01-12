Общество
26 минут назад
Дорожные ямы у площади Победы зальют литым асфальтом в конце этой недели
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или в начале следующей - как позволит погода.
«Улица Терешковой принята практически без замечаний - здесь и качество асфальтобетона соответствует нормам, и разметка, и знаки на месте», - так осенью 2017 года отрапортовала мэрия о реализации в Липецке проекта «Безопасные и качественные дороги».
Что ж, асфальт на этой улице продержался больше трех лет, что для Липецка уже большое достижение. Морозы и оттепели на прошедших новогодних праздниках сделали свое дело: дорога в районе Центрального рынка покрылась рытвинами, в которых невнимательные водители оставляют колпаки.
- Это - гарантийный участок. Весной подрядчик выполнит за свой счет ремонт дороги по улице Терешковой, а пока наше МБУ «Управление благоустройства Липецка» по договору с подрядной организацией выполнит ямочный ремонт литой асфальтобетонной смесью. Эти работы муниципальная дорожная организация выполнит в конце этой - начале следующей недели в зависимости от погодных условий, - прокомментировал GOROD48 ситуацию председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Липецка Николай Дергунов.
Сегодня литым асфальтом, предназначенным для ремонтов при отрицательных температурах, МБУ «Управление благоустройства Липецка» ремонтирует дороги на улицах Октябрьская, Горького, 8 Марта, Коммунистической, Зои Космодемьянской. В среду дорожные ремонты пройдут на улицах Стаханова, Меркулова, Полиграфической, Папина и в поселке Дачный.
Что ж, асфальт на этой улице продержался больше трех лет, что для Липецка уже большое достижение. Морозы и оттепели на прошедших новогодних праздниках сделали свое дело: дорога в районе Центрального рынка покрылась рытвинами, в которых невнимательные водители оставляют колпаки.
- Это - гарантийный участок. Весной подрядчик выполнит за свой счет ремонт дороги по улице Терешковой, а пока наше МБУ «Управление благоустройства Липецка» по договору с подрядной организацией выполнит ямочный ремонт литой асфальтобетонной смесью. Эти работы муниципальная дорожная организация выполнит в конце этой - начале следующей недели в зависимости от погодных условий, - прокомментировал GOROD48 ситуацию председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Липецка Николай Дергунов.
Сегодня литым асфальтом, предназначенным для ремонтов при отрицательных температурах, МБУ «Управление благоустройства Липецка» ремонтирует дороги на улицах Октябрьская, Горького, 8 Марта, Коммунистической, Зои Космодемьянской. В среду дорожные ремонты пройдут на улицах Стаханова, Меркулова, Полиграфической, Папина и в поселке Дачный.
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